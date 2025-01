Czekacie na Marvel’s Wolverine? Niestety, nie mamy dobrych wieści…

Nadchodzące dzieło Insomniac Games, czyli Marvel’s Wolverine zostało ogłoszone jeszcze w 2021 roku, a wiele wskazywało na to, że twórcy celują w premierę gry w 2025 roku. Niestety, na ten moment nie mamy dla was dobrych wieści. Pewne jest to, że musimy uzbroić się w cierpliwość.