Marvel’s Avengers z darmowym weekendem na PC i PlayStation

Square Enix zapowiedziało free trial z Marvel’s Avengers. Produkcję o superbohaterach wypróbujemy bezpłatnie już od przyszłego czwartku.

Dzieło Crystal Dynamics ukazało się we wrześniu ubiegłego roku i zebrało raczej mieszane recenzje. Teraz wydawca postanowił przypomnieć graczom o tytule. Jeśli chcielibyście przetestować Marvel’s Avengers zupełnie za darmo, to za kilka dni nadarzy się ku temu idealna okazja.

Bezpłatny weekend z produkcją potrwa od czwartku 29 sierpnia do niedzieli 1 sierpnia. Wtedy zagramy na PC, PS4, PS5 i Google Stadia. Oczywiście nie zapomniano też o posiadaczach Xboksa – oni jednak wypróbują tytuł dopiero „w kolejnych miesiącach”.

Oczywiście jeśli zdecydujecie się na zakup Marvel’s Avengers podczas darmowego weekendu, zachowacie wszystkie postępy poczynione w tych dniach.

Wcześniej w tym roku Square Enix zapowiedziało dodatek do gry o tytule War for Wakanda. Rozszerzenie wprowadzi nowego bohatera: Czarną Panterę. Jeśli ciekawi was, jak ów delikwent wygląda, obejrzyjcie poniższy trailer. Debiut Wakandy planowany jest na sierpień 2021. Weekendowe promowanie tytułu ma związek z tą premierą.