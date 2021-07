Nasłuchujcie! Niedługo głos Kratosa pojawi się w Marvel’s Avengers

Aktor użyczający głosu Kratosowi pojawi się w grze Marvel’s Avengers. Ulubieniec graczy wcieli się w postać z nowego dodatku do produkcji.

Do Avengersów od Crystal Dynamics za jakiś czas zawita nowy dodatek. War of Wakanda przedstawi historię Czarnej Pantery i wprowadzi do gry sporo nowości. Premierę ustalono na sierpień tego roku i w sieci pojawiają się nowe szczegóły rozszerzenia.

Ogłoszono, że T’Challi swojego głosu użyczy Christopher Judge. Zgadza się, Czarna Pantera przemówi do nas głosem Kratosa z God of War.

Charyzmatyczny aktor opowiedział trochę o swojej nowej roli. Co ciekawe, Judge początkowo nie chciał wcielić się w bohatera. Mężczyzna darzy wielkim szacunkiem dorobek Chadwicka Bosemana i bał się też ewentualnych porównań.

Praktycznie od razu ją (rolę – red. ) odrzuciłem. Jest wiele Czarnych Panter, ale ja naprawdę nie wierzyłem, że ktokolwiek powinien kiedykolwiek ponownie wcielić się w T’Challę (po Chadwicku Bosemanie – red. ). Rozmowy trwały dalej i w zasadzie skończyło się na tym, że zrobiłem to, ponieważ moja matka i moje dzieci powiedziały, że jeśli tego nie zrobię, to się mnie wyprą. – powiedział Christopher Judge w rozmowie z Entertainment Weekly

Choć porównania z pewnością by się pojawiły, Judge to dobry wybór. Aktor jest uwielbiany przez graczy. Jego nowa rola to zdecydowanie pozytywne zaskoczenie i moim zdaniem świetnie pasuje do Czarnej Pantery. Oczywiście kluczowa dla graczy pozostaje nie rola Judge’a, a jakość dodatku do Marvel’s Avengers.