Mafia: The Old Country oficjalnie. Kolejna odsłona zabierze nas na Sycylię

Tego w końcu mogliśmy się spodziewać – 2K Games oficjalnie ujawniło nową grę Mafia: The Old Country. Oto zwiastun i pierwsze szczegóły.

Plotek, przecieków i domysłów było już mnóstwo, więc przyszła pora na coś oficjalnego – studio Hangar 13 pracuje nad kolejną częścią uwielbianej serii Mafia, która będzie prequelem całego cyklu i zabierze nas na Sycylię XX wieku.

Mafia: The Old Country – zwiastun i pierwsze szczegóły

Tak naprawdę wszystko, co napisałem powyżej, to jedyne informacje, jakimi obecnie dysponujemy. Pojawiła się nawet karta gry na platformie Steam, ale to tyle – szczegółów brak. Na razie, bo twórcy zobowiązali się pokazać coś więcej w grudniu 2024 roku. Za to premiera gry zaplanowana została na 2025 rok. To automatycznie oznacza, że teoretycznie w ciągu jednego roku dostaniemy nie tylko GTA VI, ale i nową Mafię!

Mafia: The Old Ways zabierze nas wiele lat wstecz, w stosunku do pozostałych części. Wybierzemy się tym razem na Sycylię. Wedle wcześniejszych plotek, mielibyśmy wcielić się w członka rodziny przestępczej Salierich, gdy działali oni jeszcze na wyspie, a nie w Stanach Zjednoczonych. Oficjalny opis fabuły brzmi tak:

Poznaj początki zorganizowanej przestępczości w grze Mafia: Dawne Strony, brutalnej gangsterskiej opowieści o podziemnym światku Sycylii z XX wieku. Premiera w 2025 r. Dodaj do listy życzeń już teraz. – czytamy w opisie gry na Steam

Twórcy obowiązują wysokiej klasy realizm i przywiązanie do detali. Gracze mogą oczekiwać wciągającej historii dla pojedynczego gracza (choć mówiono rzekomo o trybie multiplayer). Oby tylko się udało!

Źródło: Steam