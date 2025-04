Mafia: The Old Country z dokładną datą premiery | Newsy - PlanetaGracza

Mafia: The Old Country niebawem doczeka się pokazu, ale zanim to nastąpi, gracze mogą zapoznać się z dokładną datą premiery gry. I to przez przypadek.

Fani serii Mafia mogą zaznaczyć w kalendarzach nową datę – 8 sierpnia 2025 roku. To właśnie wtedy zadebiutuje najnowsza odsłona cyklu, Mafia: The Old Country. Informacja ta pojawiła się w oficjalnym wpisie na Steamie, gdzie wcześniej widniało jedynie ogólne określenie „2025” jako planowanego terminu premiery. Nowa data już zniknęła, ale przecież w sieci nic nie ginie.

Mafia: The Old Country już w sierpniu!

Gra została po raz pierwszy zapowiedziana podczas Gamescom: Opening Night Live w sierpniu 2024 roku, a pełny zwiastun zaprezentowano na The Game Awards w grudniu tego samego roku. Mafia: The Old Country to więc prequel pierwszej części serii, osadzony na początku XX wieku w fikcyjnym mieście San Celeste na Sycylii. Gracze wcielą się w Enzo Favarę, który z pracy w kopalni siarki trafia do świata przestępczego, dołączając do rodziny Torrisi.

Pod względem rozgrywki, tytuł powraca do korzeni serii, oferując liniową, narracyjną strukturę, zbliżoną do tej znanej z pierwszych dwóch części. Gra została stworzona na silniku Unreal Engine 5, więc wygląda, jak na razie, świetnie. W odpowiedzi na kontrowersje dotyczące braku włoskiej wersji językowej, twórcy ogłosili, że gra będzie zawierać pełne udźwiękowienie w języku sycylijskim. Chcą podkreślić autentyczność przedstawianego świata. I chyba nawet sam się na taką opcję skuszę.

Zaplanowano transmisję na żywo podczas PAX East 8 maja 2025 roku. Podczas tego wydarzenia deweloperzy mają przedstawić więcej informacji o premierze. Mafia: The Old Country będzie dostępna na platformach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz PC.

Źródło: Insider-Gaming