Potwierdzony termin premiery GTA VI. Wspaniałe wieści dla graczy

Take-Two w swoim najnowszym raporcie finansowym potwierdziło okno premiery Grand Theft Auto VI. Gracze nadal nie muszą obawiać się przesunięć, choć nie wszyscy będą równie ucieszeni.

GTA VI z terminem premiery

Nowe informacje pochodzą wprost od firmy-matki Rockstar Games, czyli Take-Two. W swoim najnowszym sprawozdaniu finansowym potwierdzono, że GTA VI nadal ma ukazać się na jesień 2025 roku. Nie ujawniono konkretnego dnia ani miesiąca, ale już samo to powinno ucieszyć graczy. W końcu jeszcze nie są planowane żadne obsuwy. Nie oznacza to jednak, że nic takiego się nie wydarzy.

Jest też zła wiadomość, bo tak naprawdę to jedyne nowe informacje, jakie dostaliśmy o grze. Fani czekali na dzień sprawozdania finansowego korporacji, bo często pokrywa się on z czymś “konkretnym”. Tu jednak jest pustka i potrzeba dalszego oczekiwania. Co ciekawe, nadal nie ma też żadnych wieści dotyczących wersji PC. Zgaduję, że ta powstanie, ale wyjdzie rok – dwa po wydaniu gry na konsole.

Niedawno gracze dostali jednak więcej ciekawych kąsków informacji. Dowiedzieliśmy się, że Rockstar Games rzekomo planuje dodanie do GTA Online w wersji konsolowej serwerów FiveM. To miałoby stanowić “beta test” dla tego samego rozwiązania na premierę w GTA VI. Problem w tym, że przecieki te brzmią dość ryzykownie i nieprawdopodobnie, no ale przecież wszystko może się zdarzyć.

Czekaliśmy więc długo, a Take-Two wcale nie powiedziało nic konkretnego. Kolejny raport dostaniemy w listopadzie bieżącego roku. To w zasadzie idealny moment na wydanie nowego zwiastuna bądź czegoś innego, co ucieszyłoby graczy. Poczekamy, zobaczymy.

Źródło: PC Gamer