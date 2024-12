Laptop ASUS Vivobook 15 w atrakcyjnej cenie za 1799 zł tylko przez chwilę

do końca promocji

Laptop ASUS Vivobook 15 możecie teraz kupić w fajnej cenie w ramach limitowanych okazji w sklepie RTV Euro AGD. Promocja obowiązuje do końca dnia.

Nie jest to może sprzęt gamingowy, ale w tej cenie otrzymacie solidne narzędzie do pracy bądź przeglądania internetu lub nawet grania, choć w zdecydowanie mało wymagające tytuły. Na podróż jak znalazł! Warto zaznaczyć, że to oferta z kategorii limitowanych, więc liczba sztuk jest mocno ograniczona, a czas trwania oferty upływa dziś w nocy.

Specyfikacja:

Ekran: 15,6 “, 1920 × 1080p, 60 Hz

Procesor: AMD Ryzen™ 5 7530U

Pamięć: 8 GB DDR4 RAM

Dysk: 512 GB SSD

Grafika: AMD Radeon Graphics

System operacyjny: Windows 11 Home Edition

Dostawa zamówień jest darmowa.