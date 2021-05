Polacy zapraszają na wojnę. Długi gameplay z Land of War

Land of War zostało zaprezentowane na ponad dwudziestominutowym gameplay’u. Twórcy polskiego shootera powoli szykują się do debiutu.

Rynek FPS-ów bardzo ewoluował na przestrzeni lat i jest już na zupełnie innych torach, niż dwie dekady temu. Rzecz jasna klasyczne FPS-y wciąż pojawiają się na rynku, ale nie ma ich zbyt wielu. Tak się jednak składa, że nadwiślańscy deweloperzy szykują właśnie taką strzlankę.

Mowa o Land of War od polskiego studia MS Games. Zespół rozwija projekt od dłuższego czasu i debiutancka produkcja Polaków ma ukazać się na PC już 27 maja. Do tej pory otrzymaliśmy wiele materiałów z gry, ale dopiero teraz udostępniono dłuższy, „surowy” gameplay.

Może nie jest to najpiękniejsza gra na rynku, ale z pewnością nie można jej odmówić klimatu. Fani staroszkolnych FPS-ów zdecydowanie powinni mieć Land of War na oku i jeśli dobrze wspominacie pierwsze odsłony Call of Duty i Medal of Honor, może ten tytuł zbierze Was w sentymentalną podróż do przeszłości.

Nad grą pracuje jedynie 10 osób, więc nie jest to zbyt duży tytuł. Mimo wszystko, LoW zapowiada się na całkiem interesujący debiut i kto wie, może w przyszłości o MS Games zrobi się głośno.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.