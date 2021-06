Polacy, możecie już walczyć! Dzisiaj premiera Land of War, przypominamy wymagania

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Już dziś zadebiutuje polski FPS Land of War. MS Games po paru problemach doprowadziło swoją produkcję do ukończenia i ta trafi do graczy.

FPS od polskiego studia MS Games ma za sobą spore komplikacje. Deweloperzy musieli przesunąć premierę z uwagi na problem z kontrowersyjnymi symbolami, ale Land of War ostatecznie przeszło weryfikację na Steam. Tytuł ocenzurowano gdzie trzeba i nie musimy się już martwić o debiut. Gra trafi do sprzedaży już dziś.

Jeśli szukacie staroszkolnej strzelanki osadzonej w czasie II wojny światowej, LoW może się Wam spodobać. Produkcja przypomina shootery z ery pierwszego Call of Duty, ale ma przy tym też sporo własnego klimatu.

Pozostaje tylko czekać na debiut i trzymać kciuki, aby MS Games dostarczyło solidny produkt. To debiutancki projekt studia i mimo wszystko wiele się może wydarzyć.

Warto też przypomnieć wymagania sprzętowe, które twórcy udostępnili na platformie Steam. Nie są one zbyt rozbudowane, ale dają pewne pojęcie o tym, na jaki wysiłek należy przygotować swój komputer. Nie jest źle.

Minimalne wymagania sprzętowe:

System Windows 7 x64

Procesor Intel Core i5

8 GB pamięci RAM

Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 960 lub odpowiednik

Rekomendowana specyfikacja sprzętowa:

System Windows 10 x64

Procesor Intel Core i7

16 GB pamięci RAM

Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1070 lub odpowiednik

Grę będzie można kupić i w nią zagrać już dziś po południu.