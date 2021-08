Polskie Land of War tanieje na stałe. Zapłacimy sporo mniej

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

MS Games ogłosiło, że wprowadza stałą obniżkę gry Land of War. Co więcej, zmniejszono nawet cenę pakietu z paroma mniejszymi dodatkami.

Studio MS Games po paru problemach wydało swój debiutancki tytuł. Land of War zebrało dość mieszane recenzje, choć przypadło do gustu niektórym graczom. Pomijając jakość produkcji, bez wątpienia jest to całkiem interesujący kawał shootera.

Twórcy mają miłą niespodziankę dla graczy, którzy jeszcze nie zapoznali się z tym tytułem, bo odstraszała ich cena. Land of War kupimy od teraz 30 złotych taniej i zapłacimy za nie tylko 70 złotych. Obniżka zostanie z grą na stałe. Dodatkowo za niecałe 100 złotych możemy zgarnąć pakiet z dodatkami w postaci nowych broni i soundtracku.

Postanowiliśmy obniżyć cenę gry, ponieważ chcieliśmy pokazać grę osobom, które niekoniecznie mogły sobie pozwolić na zakup gry w cenie premierowej. Dodatkowo na naszych mediach społecznościowych przez okres września będzie pojawiać się kalendarium z okresu 1939 roku by kultywować pamięć o żołnierzach, cywilach, ludziach, którzy polegli za naszą wolność. – komentuje Sebastian Bienik, Head of Markeging MS Games

Jeśli więc czailiście się na obniżkę tej produkcji, wreszcie się doczekaliście. 70 złotych to według mnie dość niewielka cena jak za całkiem nową, choć raczej niskobudżetową grę.