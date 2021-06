Land of War w końcu ma datę premiery. Debiut bez cenzury i z przeceną

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Land of War pozbyło się problemów i ma datę premiery. Polska produkcja ukaże się w naszym kraju bez cenzury, a dodatkowo przygotowano promocję.

Po batalii z cenzurą, polski FPS osadzony w realiach II wojny światowej ostatecznie trafi do graczy. Studio MS Games potwierdza, że LoW ukaże się 10 czerwca na platformie Steam.

Co więcej, twórcy poinformowali, że udało im się przygotować wersję gry bez cenzury symboli, które są zakazane w niektórych krajach. Dodatkowo gra w tygodniu premiery będzie przeceniona o 15%. To fenomenalne wieści dla każdego, kto nie mógł się doczekać debiutu produkcji.

Drodzy Gracze,

z przyjemnością chcielibyśmy poinformować, że już 10 czerwca Land of War – The Beginning będzie dostępne na Steam (…).

Dodatkowo, przygotowaliśmy wersję, która przywróci kontrowersyjną symbolikę na rynkach, gdzie dopuszcza to prawo. – czytamy we wpisie MS Games

Jeśli nie słyszeliście o tej grze, być może warto się nią zainteresować. Tytuł MS Games to staroszkolny shooter, który przenosi graca na front II wojny światowej. Osoby pamiętające pierwsze odsłony Call of Duty i Medal of Honor znajdą tu całą masę podobieństw. Oczywiście oldschoolowość niesie ze sobą też parę archaizmów.

Debiut polskiego zespołu pierwotnie miał nastąpić 27 maja, ale gra nie spełniała wymogów platformy Steam. W efekcie premierę trochę opóźniono, ale na szczęście tytuł wreszcie trafi do sprzedaży.