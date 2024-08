Kingdom Come: Deliverance 2 zapowiada się fenomenalnie. Tylko spójrzcie na ten gameplay

Na Gamescom Opening Night Live 2024 pojawiło się oczywiście Kingdom Come: Deliverance 2. Gra wygląda fantastycznie, a nowy zwiastun z rozgrywką tylko to potwierdza!

“Jedynki” nadal nie przeszedłem. Wiem, wstyd się przyznać, bo sam doskonale zdaję sobie sprawę z tego, jak dobra to jest i jak bardzo wyróżnia się na tle innych RPG-ów. Mimo wszystko muszę nadrobić, bo nowe materiały z kontynuacji budzą spore nadzieje!

Kingdom Come: Deliverance 2 pozamiata w 2025 roku?

Z tym “pozamiata” to może troszkę przekombinowałem, bo wiadomo, że ma wyjść wtedy też Mafia 4 i oczywiście GTA VI. Mimo wszystko w kategorii gier RPG to właśnie dzieło od czeskiego Warhorse Studios ma szansę na podbój serc graczy. Zresztą, zrobiła to już wcześniej “jedynka”, więc “dwójka” raczej na pewno okaże się sporym hitem. Ale jak sporym?

Tego jeszcze nie wiemy, choć zgadywać można, że wielu graczy skusi się na przygodę w średniowiecznym świecie Czech. Wszystko dlatego, że tytuł ten po prostu zapowiada się fenomenalnie. Nowe Kingdom Come w trakcie wczorajszej ceremonii otwarcia Gamescom 2024 dostało nowy zwiastun z elementami rozgrywki.

Gracze oczami Henryka mogą obejrzeć nowe rejony w bogatym świecie gry – zamki, fortece, bezkresne pola i łąki czy brudne uliczki średniowiecznych miast. Jest sporo jazdy konnej w pięknych okolicznościach przyrody, a także co nieco walki. Będzie możliwość zostania skrytobójcą, silnym wojownikiem czy kusznikiem. Przy czym wszystko to zapowiada bardzo solidną i bogatą w zawartość przygodę.

Kingdom Come: Deliverance 2 ma trafić na rynek 11 lutego 2025 roku na PC, Xbox Series X/S oraz PS5. Gra niedawno została nieco przesunięta, ale wszystko, aby tylko twórcy czuli się pewnie z debiutem.

Źródło: YouTube