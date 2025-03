Kingdom Come: Deliverance 3 w trakcie wojen husyckich? Aktor głosowy ma śmiały pomysł

Twórcy z Warhorse Studios nadal zapewniają graczom jeszcze więcej zabawy, obiecując m.in. oficjalne wsparcie modyfikacji. Do gry wprowadzono również tryb hardcore. I choć niezwykle dobrze przyjęty hit ma się coraz lepiej, wiele osób zaczyna powoli skłaniać się w stronę potencjalnej trzeciej odsłony serii.

Kingdom Come: Deliverance 3 w jakim okresie?

Zgodnie z prawidłami „trzecich części”, raczej nie spodziewałbym się, że Kingdom Come: Deliverance 3 okaże się faktycznie następną grą Warhorse Studios, które zapewne chciałoby udać się do nieco innego settingu. Dyrektor studia już wcześniej mówił o chęci eksploracji tematów wikingów. Brzmi nieźle, ale aktor głosowy z „dwójki” ma swój własny pomysł na to, jak powinna wyglądać kolejna gra studia, a zarazem trzecia część serii Kingdom Come.

Luke Dale, który podkłada głos pod postać Sir Hansa w jednym z ostatnich wywiadów został zapytany o to, jaki setting jego zdaniem pasowałoby do potencjalnej trzeciej części serii. Wskazał przy tym na okres, który mógłby wymusić na studiu jeszcze większą skalę, a „dwójka” i tak przytłacza tym, co ma do zaoferowania.

Gdyby pieniądze nie były problemem, a czas nie był problemem, zabrałbym nas do wojen husyckich, myślę, że to niesamowicie bogata część historii. – powiedział Luke Dale

Wojny husyckie jako tło wydarzeń dla trzeciej części serii Kingdom Come: Deliverance wydają się z jednej strony niezwykle ambitnym pomysłem, a z drugiej sensownym rozwinięciem. Czas akcji drugiej części wyznaczono przecież na rok 1404, a wojny husyckie rozpoczęły się w 1419 roku. To z kolei stwarza logiczną ciągłość zdarzeń. Wojny husyckie to niezwykle ważne dla historii Czech okres, w którym w kraju tym toczono liczne wojny religijne na skutek krucjat popieranych przez papieża. Patrząc jednak na ilość bitew, twórcy musieliby prześcignąć w kwestii ambicji nawet „dwójkę”.

Źródło: tech4gamers