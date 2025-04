Kingdom Come: Deliverance 2 z trybem hardcore. Ale jazda!

Warhorse Studios oficjalnie udostępniło nowy i bardzo wyczekiwany tryb hardcore do Kingdom Come: Deliverance 2. To propozycja dla najbardziej wytrwałych graczy, którzy nie boją się bólu, braku wygód i nieprzewidywalności średniowiecznego świata. Jeżeli myśleliście, że podstawowa wersja gry jest trudna, to problemy zaczną się dopiero teraz.