W tym kraju w Kingdom Come: Deliverance 2 nie zagrają. Powód? Niemoralne sceny…

Kingdom Come: Deliverance 2 zbanowane!

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że czeskie Kingdom Come: Deliverance 2 nie budzi żadnych kontrowersji. Emocje i owszem, ale pozytywne – bo tytuł zapowiada się znakomicie i nic nie sugeruje nam, aby premiera miała odbyć się bez wysokich ocen. Wychodzi jednak na to, że to, co z naszej perspektywy jawi się jako niekontrowersyjne, w niektórych miejscach na świecie jest odbierane zgoła inaczej. Przykładem w tym wypadku jest Arabia Saudyjska. Wieści z sieci donoszą, że gra ma tam zostać zbanowana — tak na amen.

Powód? Niemoralne sceny, których nie da się przewinąć i sianie zgorszenia. Zanim zaczniecie głowić się o które elementy dokładnie chodzi, odpowiadam — w grze mają znaleźć się sceny pokazujące relację homoseksualną. Ta oczywiście nie stanowi clue całej opowieści scenariusza mającego ponad 2 miliony słów. Jednak się w nim znajduje i gracze nie mogą nacisnąć “Skip”. To rzekomo wystarczyło, aby tamtejsi gracze mieli obejść się smakiem na wyczekiwane RPG akcji.

Zobacz też: Czy jest Xbox Game Pass na PC? Odkryj bibliotekę gier na komputerze

To jednak nie wszystko. Podobno twórcy odmówili dostosowania wersji gry specjalnie na ten rynek, co mogłoby uniknąć blokady. Nie zdecydowano się na taki krok, w związku z czym gra nie będzie mogła być tam dystrybuowana.

Źródło: tech4gamers.com