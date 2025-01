Chociaż nazwa może być myląca, to abonament Microsoftu nie jest przygotowany na wyłączność dla konsol “Zielonych”. Xbox Game Pass na PC jak najbardziej funkcjonuje i pozwala nam odkryć potężną bibliotekę gier w naprawdę niezłej cenie. Jeżeli posiadacie gamingowego peceta i chcecie zdobyć dostęp do pokaźnej oferty produkcji, to nie ma lepszej opcji.

Spis treści:

Jak działa Xbox Game Pass?

Chociaż abonament Microsoftu jest szalenie popularny, to nadal wielu graczy nie jest pewnych co do oferty i możliwości, jaką otrzymują subskrybenci. Właśnie dlatego dziś zaczniemy od podstaw, czyli wyjaśnienia, o co tak naprawdę chodzi i dlaczego jako fani gier powinniście zainteresować się tym rozwiązaniem. Wyobraźcie sobie, że kupujecie przepustkę, która pozwala wam przez cały miesiąc w nieograniczony sposób cieszyć się parkiem rozrywki. Co jakiś czas dodawane są nowe atrakcje, a wy możecie bawić się bez ograniczeń tak długo, jak aktywny jest wasz bilet. Albo streaming — kupujecie miesięczny dostęp do Netflixa i macie nieograniczony niczym dostęp do filmów, seriali i innych treści.

Tak właśnie działa Xbox Game Pass, z tym że produktem są gry wideo, które pobieramy na dysk naszego PC lub konsoli. Nie ma godzinowych czy liczbowych ograniczeń. Jeżeli chcecie (i macie tyle miejsca), możecie pobrać i 40 gier na raz, a następie próbować je wszystkie ograć. To oczywiście zadanie karkołomne, jednak pozwala zrozumieć skalę całego “przedsięwzięcia”. Brzmi interesująco? Oczywiście! Zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę to, jak wiele potrafią kosztować nowe gry wideo. A takich premierowych perełek w abonamencie Game Pass nie brakuje.

Abonament Microsoftu to ważny element grania na komputerach.

Xbox Game Pass na PC? Nie ma problemu

Oczywiście nazwa sugeruje nam, że chodzi o konsole Microsoftu. Przyjęło się mówić, że to po prostu “Xbox Game Pass”, choć lepszym będzie rozłożenie tej nazwy na czynniki pierwsze — bo usługa to Game Pass, a Xbox sugeruje nam dostępność subskrypcji na konsolach firmy. Na szczęście jest też Xbox Game Pass na PC, czyli w zasadzie PC Game Pass. To odpowiednik abonamentu na komputery osobiste, który posiada niemal identyczne funkcje i korzyści. Niemal, bo na szczęście na PC nie musimy płacić za granie online. O ile XGP na konsolach daje nam taką możliwość, to na PC nie ma potrzeby.

Bez zmian pozostaje samo clue usługi, czyli dostęp do bogatej biblioteki gier. To kilkaset tytułów, a całość jest regularnie rozbudowywana. Dla przykładu, każdego miesiąca abonament zyskuje od kilku do kilkunastu nowych gier. Wśród nich znajdziemy zarówno mniejsze (ale ciekawe!) produkcje niezależne, jak i hity z ostatnich lat, czy czasem nawet premierowe perełki. Pamiętacie głośną premierę Call of Duty: Black Ops 6? Gra kosztująca ponad 300 złotych dla posiadaczy Game Pass na PC i konsolach była dostępna bez dodatkowych opłat. W cenie abonamentu (np. kilkadziesiąt złotych) mogliśmy rozpocząć zabawę w tej genialnej strzelance bez de facto kupowania gry jako takiej.

To oczywiście niejedyna gra, która pojawiła się w abonamencie na premierę. Podobnie było z innymi głośnymi debiutami w poprzednim roku, jak na przykład szalenie wyczekiwanym STALKER 2: Serce Czarnobyla, czy wydanym w grudniu powrocie łowcy przygód — Indiana Jones i Wielki Krąg. W kolejce czeka mnóstwo kolejnych gier mających zadebiutować w abonamencie na premierę. Na pewno będzie w co grać, a już teraz biblioteka jest szalenie ciekawa i zróżnicowana. Zobaczcie sami, w co między innymi możecie zagrać:

Call of Duty: Black Ops 6

Indiana Jones i Wielki Krąg

STALKER 2: Serce Czarnobyla

The Elder Scrolls V: Skyrim

Fallout 4

The Outer Worlds

Assassin’s Creed Origins

Cities: Skylines

Cocoon

Control

Crusader Kings 3

Diablo IV

DOOM: Eternal

Forza Horizon 5

To zaledwie garstka spośród gier dostępnych w abonamencie — warto samodzielnie odkryć to, co możemy ograć przy jego pomocy. Nudy na pewno nie będzie.

Game Pass na PC – najlepsze oferty

Poniżej znajdziecie najnowsze oferty na tani Xbox Game Pass na PC i nie tylko. Warto wziąć pod uwagę, że niektóre kody do kupienia aktywujecie wyłącznie na PC, podczas gdy inne oferują rozgrywkę zarówno na PC jak i konsoli (Ultimate), czy pozwalają jedynie na podstawowy dostęp do abonamentu bez dużej biblioteki w niższej cenie (Core).

Linki znajdziecie poniżej:

Jeżeli interesuje was wyłącznie Xbox Game Pass na PC, to najlepsza będzie oferta 3 miesiące za 93,41 zł. To świetna cena, która za ok. 30 złotych na miesiąc pozwala wam uzyskać dostęp do rozbudowanej biblioteki gier bez żadnych ograniczeń. Jeżeli jednak gracie zarówno na PC, jak i na konsoli Xbox, to wówczas najlepszym rozwiązaniem będzie opcja Ultimate. Jest oczywiście odpowiednio droższa, jednak odwdzięcza się tym, że dostęp do dobrodziejstw usługi mamy na dwóch platformach jednocześnie. To jest akurat warte wyższej ceny.

Masz słaby PC? To nie problem

Dla części graczy na PC abonament Microsoft wydaje się kuszący, ale problemem może być niekoniecznie wydajny komputer. Czy to przeszkoda nie do przejścia? Na szczęście żyjemy w takich czasach, że nie. Obecnie istnieje wiele sposobów na “obejście” ograniczenia w postaci niewydajnych podzespołów i nie tylko. Moim ulubionym pozostaje granie w chmurze. O ile Xbox Cloud jest dostępne dla posiadaczy pakietu Ultimate (nie samego Game Pass PC), to możemy przecież skorzystać z usługi oferowanej przez NVIDIĘ. Słyszeliście o GeForce NOW? To obecnie najlepszy sposób na granie w gry w chmurze. Posiadając odpowiedni pakiet możemy uruchamiać nasze gry na mocnych konfiguracjach z ray tracingiem i rozdzielczością do 4K i 120 FPS bez instalowania oraz pobierania.

Co jednak istotne, grać na GeForce NOW możemy tylko w te tytuły, które są dostępne z poziomu tej chmury. Na całe szczęście w jej skład wchodzi biblioteka abonamentu Xbox Game Pass na PC. Bez trudu odpalimy nowe Call of Duty czy STALKER 2 na mocarnym sprzęcie, który pozwoli nam wyświetlić grafikę w rozdzielczości 4K. Dodatkowo nie ma się co obawiać opóźnień czy gorszego połączenia. Od ubiegłego roku NVIDIA ma serwery swojej chmury w Warszawie, dlatego gracze z Polski mogą cieszyć się rozgrywką na najwyższym poziomie. Zresztą, nie będę rzucał słów na wiatr — miałem okazję testować tę usługę i potwierdzam, że działa znakomicie.

Regularnie odpalam w ten sposób gry z Xbox Game Pass na PC, nawet jeżeli mogą działać świetnie natywnie na moim komputerze. Zwyczajnie nie widzę sensu w ich pobieraniu i instalowaniu, skoro chmura daje mi taką samą, a nawet lepszą wydajność. Dodatkowo nie zajmuje miejsca na dysku.

Czy warto kupić Game Pass na PC?

Choć wydaje się to oczywiste, to warto podeprzeć zakup Xbox Game Pass na PC kilkoma argumentami. Po pierwsze, biblioteka gier. Otrzymujemy dostęp do ogromnej bazy gier, które tylko czekają na to, aż je pobierzemy. Wśród nich znajdziemy prawdziwy miks wszystkich gatunków, znanych marek, genialnych produkcji indie czy epickich przygód. Weźmy na przykład gry RPG – najlepsze tytuły, jak The Elder Scrolls V: Skyrim lub trylogia Mass Effect w odświeżonej wersji to prawdziwa potęga, jeżeli chodzi o złożone fabuły i ciekawe przygody. Jest w czym wybierać również w innych gatunkach. Moim numerem jest pozostaje ostatnio wydane Black Ops 6, ale swoich miłośników znajdą też dwie współczesne odsłony DOOM i nie tylko.

Warto też zaznaczyć, że w ramach PC Game Pass otrzymujemy w cenie dostęp do abonamentu EA Play. To dodatkowa usługa od Electronic Arts z grami tego wydawcy, za które nie musimy już oddzielnie płacić. Poszczególne odsłony EA Sports FC, Need for Speed czy Battlefield to genialny dodatek, który umożliwia nam dostęp do jeszcze szerszej bazy gier. W abonamencie znajdziemy też wersje trial nowych, dopiero co debiutujących gier. To dodatkowy smaczek dla miłośników testowania produkcji przed ich zakupem.

Na koniec prawdziwa wisienka, choć już pewnie wiecie. Mowa oczywiście o grach na premierę. To prawdziwy gamechanger, dzięki któremu nie musimy wydawać sporych sum na preorder czy w dniu premiery kupować danego tytułu za pełną cenę. Wiele gier debiutuje na rynku i w Xbox Game Pass jednocześnie, a pecetowa odmiana abonamentu nie jest w tym wypadku gorsza. Bez trudu zagramy choćby w nadchodzące Avowed. od Obsidian Entertainment. Nie ulega wątpliwości, że usługa Microsoftu to prawdziwy must-have dla graczy na PC, którzy kochają gry i chcą mieć dostęp do jak największej ich liczby — bez limitów oraz żadnych ograniczeń.

Źródło: Opracowanie własne