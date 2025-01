Jest data premiery polskiego Japanese Drift Master. Sprawdźcie potencjalny hit za darmo

Japanese Drift Master ma zadebiutować na rynku w marcu 2025 roku, a twórcy są przekonani, że może to być jedna z najważniejszych premier 2025 roku.

Wielkie ambicje to jedno, ale umiejętności to już zupełnie inna sprawa. Na szczęście polscy deweloperzy odpowiedzialni za JDM pokazali, na co ich stać, a ich tytuł jeszcze na długo przed premierą stał się hitem Steam.

Japanese Drift Master z datą premiery

Opublikowane w ubiegłym roku demo JDM na Steam sprawdziło mnóstwo graczy, bo w trakcie jednego z wydarzeń Next Fest okazało się, że to jedna z najpopularniejszych dostępnych wtedy wersji demonstracyjnych. Szykuje się więc potencjalny hicior, który ma szansę rzucić rękawicę największym graczom na rynku gier wyścigowych. Skoro jednak na horyzoncie wcale nie ma aż tak dużych premier z tego gatunku, JDM rysuje się nad wyraz intrygująco.

W komunikacie prasowym Gaming Factory poinformowało, że Japanese Drift Master trafi na rynek już 26 marca 2025 roku. Obecnie gra ma być dostępna wyłącznie na platformie PC. Zadebiutuje na Steam, Epic Games Store oraz na platformie GOG.

Prace nad naszym flagowym projektem – Japanese Drift Master – trwają od kilku lat, w ostatnich miesiącach znacząco przyspieszyły. Patrząc na to, jak gra się prezentuje, jestem przekonany, że ma szansę stać się jednym z najważniejszych wydarzeń na rynku gier wideo w 2025 roku. Jesteśmy świadomi, że gracze oczekują nie tylko doskonałej mechaniki, ale i wyjątkowego doświadczenia, a my zamierzamy im to dać. – mówi Mateusz Adamkiewicz, prezes zarządu Gaming Factory

Ambicje są wielkie, ale czy słusznie? Jest prosty sposób, aby się o tym przekonać – wystarczy pobrać prolog do gry, czyli wersję demo dostępną już od jakiegoś czasu. Znajdziecie ją m.in. na Steam. Dodatkowo twórcy opublikowali nowy zwiastun na silniku gry.

