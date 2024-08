Driftuj za darmo na Steam. Polska premiera wjeżdża dzisiaj na platformę Valve

Kto czekał, by zasiąść za kierownicą Mazdy czy Subaru, by podriftowac na krętych drogach nad jeziorem Haikama, może szykować się do ostrej jazdy. Dzisiaj na Steam debiutuje JDM: Rise of the Scorpion. Grę pobierzemy za darmo.

Rise of the Scorpion zadebiutuje dzisiaj na Steam całkowicie za darmo. To prolog niewydanej jeszcze gry JDM: Japanese Drift Master, czyli gry skupiającej się na driftowaniu. Jej premiera jest przewidziana na ostatni kwartał 2024 roku. Tytuł został opracowany przez polską firmę Gaming Factory, która podkreśla, że to największy projekt, jaki wyjdzie spod ich skrzydeł. Czy gra okaże się warta szumu, jaki wokół niej powstał? Myślimy, że tak. Udostępnione w zeszłym roku demo pobrano łącznie ponad 750 tys. razy. Jeśli go wówczas nie ograliście, dzisiaj staniecie na linii startu tuż po godzinie 16:00.

JDM: Rise of the Scorpion – nowość za darmo na Steam

Już dziś (8 sierpnia) o godzinie 16:00 na Steam pojawi się darmowy JDM: Rise of the Scorpion. W prologu poznamy kilka wątków fabularnych oraz objeździmy ponad 35% mapy dostępnej w finalnej wersji. To całkiem sporo, jak na wcześnie udostępnianą wersję próbną. Producent informuje, że w prologu dostępnych będzie kilka opcji wyścigów. Pojawią się również nowe auta, w tym modele na licencjach Mazdy i Subaru.

JDM: Rise of the Scorpion (PC) – pobierz za darmo na Steam (od godz. 16:00)

W JDM: Rise of the Scorpion znajdziemy dynamiczny system pogody i będziemy mogli zmierzyć się w trzech typach wyścigów: Drift Race, Drift Battle oraz Grip Race.

Udostępnienie prologu oznacza dla nas zakończenie kolejnego etapu w drodze do premiery pełnej wersji, która już za kilka miesięcy trafi do sprzedaży. Będziemy czujni na wszelkie uwagi graczy dotyczące samej rozgrywki, jednocześnie przystępujemy do planowania kampanii promocyjnej JDM: Japanese Drift Master. Mocnym akcentem naszych działań będzie udział w targach Gamescom, gdzie szykujemy coś specjalnego dla uczestników. Mateusz Adamkiewicz, prezes Gaming Factory / informacja prasowa

