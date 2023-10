Za darmo sprawdzaj polskie Japanese Drift Master

Jak już wiemy, Japanese Drift Master ma być najdroższą w produkcji i zarazem największą w historii grą spod skrzydeł Gaming Factory. Tytuł doczekał się wersji demo, która będzie dostępna na Steam przez ograniczony, lecz dosyć długi okres.

Jednocześnie zaznaczono, że to dopiero pierwsza odsłona próbnej wersji, która jest małym wycinkiem tego, co producent chce nam zaoferować. Demo będzie dostępne na Steam do końca stycznia 2024 roku.

Pobierz demo Japanese Drift Master

Żeby zagrać w demo, należy przejść na kartę produktu wyścigów na Steam i kliknąć w „Pobierz Japanese Drift Master Demo”. Deweloper zaktualizował wymagania sprzętowe (podajemy poniżej) oraz wspomniał, że tytuł działa bezproblemowo na takich kierownicach jak Logitech G29/G920 oraz Thrustmaster T300 RS.

W komunikacie prasowym Gaming Factory podaje, że pełna wersja gry zostanie wydana w 2024 r. na PC, a następnie na konsole. Nie sprecyzowano jednak, o jakie konsole konkretnie chodzi. W grze znajdzie się również tryb multiplayer, a także w przyszłości dostosowanie kolejnych elementów produkcji do najnowszego Unreal Engine 5.

Wymagania sprzętowe JDM

Rekomendowane:

Procesor: AMD Ryzen 5 3600 lub Intel i5 10400f

Karta Graficzna: Geforce RTX3060Ti 8GB lub Radeon RX6700 10GB

Pamięć Ram: 32GB

Minimalne: