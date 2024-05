Zapomniana edycja polskiego hitu powraca na Steam za 9 zł

Nie mieliście jeszcze okazji zagrać w Dying Light? To jest możliwość, by nadrobić zaległości w promocyjnej cenie. Techland informuje, że standardowa edycja gry ponownie jest dostępna na Steam. Pewnie zastanawiacie się, skąd taki gest dewelopera. Ten tłumaczy, że powodem jest świętowanie osiągnięcia przez grę 300 000 recenzji na Steamie. Przy czym średnia z tylu opinii jest przytłaczająco pozytywna (95% osób poleca ten tytuł).

Standardowa edycja Dying Light kosztuje w promocji równe 9 zł, lecz taka cena obowiązuje tylko do 19 maja. Później będziemy płacić 59,99 zł. Standardowe wydanie gry jest również w promocji na konsolach Xbox, gdzie płacimy 13,04 zł. Niestety, w przypadku PlayStation nie widzimy żadnej promocji i w PS Store takie wydanie chodzi po 89 zł.

Ponadto, jeśli standardowe wydanie Dying Light przypadnie nam do gustu, będziemy mogli ulepszyć grę w promocyjnej cenie do wyższych edycji. Wydanie Enhanced zawiera gigantyczne rozszerzenie The Following z własnym trybem fabularnym, nowym otwartym światem i łazikiem terenowym. Natomiast w edycji Definitive otrzymujemy dodatkowo pełny zestaw DLC z nowymi strojami, bronią, a nawet skórkami na łaziki.

Promocje na Steam – tanie Dying Light, ale mamy również inne niespodzianki

Poniżej znajdziecie linki do promocyjnego wydania Dying Light. Oprócz tego zachęcamy zerknąć na nasze zestawienia tanich gier na Steam. Wybraliśmy 20 świetnie ocenianych tytułów do 5 zł oraz 15 gier, które zachwycają grafiką, a najtańszą z nich kupimy za 7 zł.

W naszych zestawieniach, do których podałem linki powyżej, znajdziecie m.in. Soulstice za 4,29 zł, czyli genialne RPG akcji, z walkami jak w najlepszych slasherach. Jest również pierwszoosobowy shooter Enemy Front za 4,69 zł, gdzie powalczymy np. podczas Powstania Warszawskiego. Z wypasionych graficznie produkcji AAA mamy przede wszystkim niedocenione The Callisto Protocol za około 19 zł czy Control Ultimate Edition za około 29 zł.