Akademia Pana Kleksa już na Netflix. Sprawdźcie kasowe polskie fantasy

Zastanawiacie się, gdzie obejrzeć film Akademia Pana Kleksa? Wcale nie trzeba – obraz trafił już do biblioteki polskiego Netfliksa! Chyba musimy rezerwować czas na seans!

Akademia Pana Kleksa z 2023 roku, czyli zupełnie nowe podejście do kultowej bajki dla młodzieży to polskie fantasy pełną gębą. I choć film nie zdobył wcale zbyt wielu pozytywnych ocen od krytyków, w kinach stał się niezaprzeczalnym hitem. W zasadzie to twórcy już potwierdzili kontynuację, więc powinniśmy nadrobić seans.

Gdzie obejrzeć film Akademia Pana Kleksa?

Od wczoraj obraz w reżyserii Macieja Kawulskiego dostępny jest w ofercie serwisu Netflix. Jeśli więc posiadacie wykupioną subskrypcję serwisu, możecie bez problemu przeznaczyć czas na seans. Akademia Pana Kleksa nie jest szczególnie długim filmem, choć trzeba zarezerwować sobie dwie godziny wolnego czasu. Idealnie na obejrzenie go z dziećmi, drugą połówką czy nawet samemu.

Od momentu debiutu w polskiej wersji serwisu, film cieszy się pierwszym miejscem najpopularniejszych pozycji dostępnych w ofercie Netfliksa. Jest to z kolei powtórzenie sukcesu z kin, gdzie obraz zarobił niedługo po premierze 8 822 843 dolarów, czyli w przybliżeniu 35,7 miliona złotych. To gigantyczne osiągnięcie, szczególnie że nawet za granicą produkcją cieszyła się sporym zainteresowaniem.

Film przedstawia losy Ady Niezgódki, która trafia do tytułowej akademii bardzo specyficznego profesora, mając nadzieję na odnalezienie swojego zaginionego ojca. W głównych rolach zobaczymy tu Antoninę Litwiniak i Tomasza Kota, ale niejako w formie easter-egga dla fanów pojawia się także Piotr Fronczewski. Za scenariusz odpowiadają Krzysztof Gureczny i Agnieszka Kruk, a na stołku reżysera zasiadł wspomniany już Maciej Kawulski.

Źródło: Netflix