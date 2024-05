PS5 z masą nowości jeszcze w maju?

Jeżeli niczym wody na pustyni wyczekujecie nowych wieści z obozu PlayStation, to mamy dla was dobre wieści — choć są to póki co jedynie plotki i przypuszczenia. W ostatnim odcinku podcastu Giant Bombcast udział wziął m.in. Jeff Grubb, znany informator, który niejednokrotnie celnie przewidywał i podrzucał informacje na temat gier PS5. Jego zdaniem, już wkrótce może odbyć się wydarzenie PlayStation Showcase:

Szczerze mówiąc, nie wiem, czy będzie to w przyszłym tygodniu, czy po tygodniu. Może być to np. koniec miesiąca, ale nie zdziwię się, jeśli rzeczywiście stanie się to w przyszłym tygodniu. Wydarzenie może się zdarzyć w każdej chwili. Jeff Grubb

Czy Sony i marka PlayStation faktycznie mogą zdecydować się na dość rychłe zaproszenie graczy i przekazanie im nowości na temat nadchodzących gier? Według tego, co przekazał Grubb, wydarzenie miałoby mieć miejsce jeszcze w przyszłym tygodniu.

Najwyraźniej tak, a przynajmniej takiego zdania są branżowi eksperci. W ostatnim czasie nie mieliśmy zbyt wielu wycieków dotyczących gier na PlayStation, a sporo z nich jest przecież w produkcji. Mówi się, że Japończycy chcą kuć żelazo, póki gorące. Obecnie mają niezłą passę, bo w dość krótkim odstępie czasu na rynku pojawiło się Rise of the Ronin i Stellar Blade — ta druga produkcja osiąga niebywały sukces w Japonii.

Najwięcej plotek krąży wokół PS5 Pro, które również musi się w końcu doczekać poważnej zapowiedzi. Podobnie jak przygotowywane gry, m.in. Marvel’s Wolverine. Jest na co czekać — musimy tylko otrzymać stosowne ogłoszenia.

Źródło: pushsquare.com