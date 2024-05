Nowa gra w PS Plus zdobywa wybitne oceny, nawet 10/10. Musicie zagrać

Nowa gra w PS Plus na maj 2024 zgarnia same wysokie noty, w tym nawet te najwyższe oceny. Indycze Animal Well to przygoda jak żadna inna!

To się rzadko zdarza, żeby do subskrypcji – w zasadzie jakiejkolwiek – już na swoją premierę trafiła gra tak wyjątkowo doceniona przez krytyków. Posiadacze Plusa muszą sprawdzić, o co to całe zamieszanie.

PS Plus na maj 2024 z wybitną grą

Jak pisaliśmy już wcześniej, do abonamentu PlayStation Plus Extra i Premium w maju, trafiła właśnie najnowsza premiera w postaci Animal Well. Sam tytuł zapewne niewiele Wam mówi, a opis może brzmieć jak jeszcze większa zagadka. Spróbujmy jednak przybliżyć w ogóle prezentowaną przez tę produkcję historię.

Wykluj się z kwiatu i przemierzaj piękny, a czasem przerażający świat Animal Well, pikselowego cudu wykonanego z dbałością o szczegóły dźwiękowe i wizualne. Spotkaj żywe stworzenia, małe i duże, pomocne i złowieszcze, odkrywając niekonwencjonalne ulepszenia i odkrywając sekrety studni. To naprawdę wyjątkowe doświadczenie, które może sprawić, że będziesz się śmiać ze strachu, zaskoczenia lub zachwytu. – czytamy w opisie Animal Well

Gra posiada dość mroczną, ale dziwnie atrakcyjną grafikę i klimat, który wręcz wylewa się z ekranu. To, co jednak szczególnie powinno przekonać graczy do sięgnięcia po ten tytuł (zwłaszcza z uwagi na premierę w PS Plus) to jego oceny. Gra zdobywa nawet maksymalne noty, na ten moment mogąc pochwalić się średnią na poziomie 91/100 na Metacritic!

To bardzo wysoka ocena, więc Anima Well kreuje się wręcz na jedną z najlepszych gier tego roku i to nie tylko na scenie indyczej. Eurogamer, Destructoid czy Noisy Pixel dali produkcji same maksymalne noty, chwaląc wszystko – od pieczołowicie zaprojektowanego świata, przez naładowanie go szczegółami, detalami i atrakcjami, aż po zupełnie świeże podejście do gatunku metroidvanii.

Na ten moment produkcja dostępna jest w ramach droższych planów PS Plus. Na innych platformach zadebiutowała również na Steam oraz Nintendo Switch.

Źródło: Metacritic