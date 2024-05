30 gier na PS5 i PS4 do 30 zł. Wybrałem duże hity i „tanioszki” od 2,70 zł z nowej promocji w PS Store

W PlayStation Store pojawiły się tysiące nowych gier w promocji. Jak zawsze staramy się przedrzeć przez ten gąszcz lepszych i gorszych tytułów, wybierając dla Was garść najlepszych w najniższych cenach. Dzisiaj prezentujemy 30 gier na PS5 i PS4 kosztujących od kilku złotówek do 30 zł.

Sony wystartowało z nowymi promocjami w sklepie PlayStation, więc pora iść na łowy. Do 23 maja możemy korzystać z wielu okazji na PS5 i PS4, a jeśli nie macie za dużo kasy do wydania na gry, lub po prostu lubicie oszczędzać, to dobrze trafiliście. Poniżej zobaczycie niemal same znane marki i duże gry AAA, które po prostu wypada ograć. Dokładamy do nich coś mniejszego, ale naszym zdaniem wyjątkowego, no i taniego.

Zanim ruszycie z portfelami do kasy, pomyślcie jeszcze o jednym. Wszystkie ceny, jakie zobaczycie poniżej, możecie dodatkowo obniżyć. Sposobem są tanie doładowania PSN, którymi uzupełnicie środki w wirtualnym portfelu.

Tanie doładowania PSN do PS Store. Duża oszczędność na grach PS5 i PS4

W przypadku tanich kart do uzupełniania portfela w PS Store, możemy skorzystać z oferty sklepu Instant Gaming, który ma dobre ceny i jest sprawdzony. To najlepszy sposób na obniżenie cen za wszystkie gry na PS5 i PlayStation 4, które są dostępne w sklepie PlayStation.

Przegląd tanich gier na PS5 i PlayStation 4

Na naszej liście znalazło się dzisiaj wiele znanych gier, choćby z serii Resident Evil, DOOM, Far Cry oraz Batman. Są również horrory, platformówki i przygodówki. Słowem – dla każdego coś miłego. Na początek postaraliśmy się jednak sprawdzić, jaka jest najtańsza gra warta uwagi. Padło na tytuł z grafiką rodem z PSX-a, ale niebanalny i wysoko oceniany. Zapłacimy za niego 2,70 zł. Zapraszamy!

Sagebrush (ocena w PS Store – 4.35/5)

Sagebrush to zainspirowana prawdziwymi kultami pierwszoosobowa gra przygodowa. Naszym zadaniem jest zbadanie tragicznych okoliczności masowego samobójstwa kultu Perfect Heaven. Trafiamy więc do rancza Black Sage w Nowym Meksyku, gdzie znajduje się były dom ojca Jakuba, szanowanego proroka kultu. Gra oferuje około 2 godzin zabawy, ale za 2,70 zł jest dobrym przedsmakiem przed większymi rybami, zwłaszcza jeśli lubicie tajemnice i nostalgicznie wspominacie pierwszą konsolę PlayStation. Grafika w Sagebrush bardzo przypomina produkcje z lat 90.

Dex (ocena w PS Store – 4.33/5)

Rozpędzając się do nieco droższych tytułów powyżej 10 zł, polecamy Wam zatrzymać się przy Dex. To kapitalne połączenie starszej generacji platformówek 2D z grami akcji i domieszką współczesnych elementów RPG. Znajdziecie tutaj walkę w czasie rzeczywistym, dojrzałą fabułę i interaktywne dialogi. Wszystko oblane lśniącym neonami cyberpunkowym sosem. Bardzo smaczne danie!

This War of Mine: The Little Ones (ocena w PS Store – 4.33/5)

Ta polska gra survivalowa zdobyła niesamowitą popularność. Jest to bardzo unikatowa produkcja, która w 2022 roku została zaakceptowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jako pozycja uzupełniająca na liście lektur szkolnych. Kto chce pograć w ten tytuł na konsoli PlayStation, za niecałą “dyszkę” może kupić wersję rozszerzoną This War of Mine: The Little Ones, która zawiera “podstawkę” oraz tytułowy dodatek.

Saints Row IV: Re-Elected (ocena w PS Store – 4.51/5)

Oto pierwszy gigant na naszej liście tanich gier na PS5 i PlayStation 4. Choć gra stara, to bardzo jara. To przepełniona absurdalnym humorem trzecioosobowa gra akcji, w której musimy powstrzymać inwazję obcych na Ziemię. Armia z kosmosu chce zabrać nasze surowce oraz kobiety, więc nie ma co czekać, trzeba stanąć do walki.

5 gier z serii DOOM (oceny w PS Store – przynajmniej 4.45/5)

Wśród promocji znajdziemy również sporo gier z kultowej serii DOOM. Możemy kupić zarówno współczesną część z 2016 roku, jak i starsze tytuły, a nawet wersję gry, która pierwotnie została wydana na Nintendo 64. Nie trzeba opisywać poszczególnych odsłon z osobna, bo do wszystkich pasuje jedno to samo zdanie: Jest brutalnie, piekielnie, dynamicznie i z dużymi giwerami. Klasyka nigdy nie umiera!

Doładowania do PS Store w dużej promocji

Kingdom Come: Deliverance (ocena w PS Store – 4.07/5)

Niecałe 20 zł za Kingdom Come: Deliverance to rewelacyjna cena, biorąc pod uwagę format gry i jej rozmach. To pierwszoosobowe RPG, osadzone w historycznych realiach średniowiecznej Europy Środkowej. Dostajemy wielki otwarty świat z majestatycznymi zamkami i rozległymi polami. Wcielamy się w Henry’ego, syna kowala, który pragnie dokonać zemsty za zamordowanie rodziny.

2 gry – Batman: Arkham Asylum oraz Batman: Arkham City (ocena w PS Store – 4.7/5)

Bardzo dobrej ceny doczekał się również Batman: Return to Arkham, który zawiera dwie gry z serii: Arkham Asylum i Arkham City. Dostajemy pełne wersje obu gier oraz całą wydaną dotychczas zawartość dodatkową. Co ważne, są to remastery z poprawioną grafiką, a więc dostosowane wizualnie do współczesnych standardów.

Na drugiej podstronie kolejne tanie gry na PS5 i PS4, w tym wielka ucieczka z więzienia.