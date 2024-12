Indiana Jones pierwszą grą na PC, która wymaga obowiązkowo ray-tracingu

Gra zgarnia bardzo dobre – wręcz zaskakująco dobre – oceny krytyków. Nie wiem, jak na nowy tytuł z Indy’m zareagują gracze, ale fani raczej mogą być spokojni. Co innego ci, którzy nie posiadają odpowiednio dobrego sprzętu. W końcu zaprezentowane jakiś czas temu wymagania gry są absurdalnie wysokie. Do tego, że część osób zaczęło się zastanawiać, czy nie jest to zbyteczne szaleństwo.

Indiana Jones i Wielki Krąg tylko z ray-tracing

I w zasadzie jest. Po części, bo jednak RTX 2060 do “najniższych” ustawień brzmi jak nieśmieszny żart. Możliwość rozgrywki na “ultra” zagwarantuje za to wyłącznie RTX 4080. A to nawet nie są wymagania z “pełnym ray tracingiem”. Te potrzebują nawet… karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090 z 24 GB VRAM na pokładzie. Skąd w ogóle to się wzięło? To proste – mówimy o grze, która potrzebuje włączonego ray-tracingu. Nie, nie ma możliwości wyłączenia go. Można tylko wyłączyć część opcji.

Także Indiana Jones i Wielki Krąg to najpewniej pierwsza w historii gra AAA, wymagająca na PC akceleracji ray-tracing. Z jednej strony to nie dziwi, bo mówimy o produkcji reklamowanej wspólnie z firmą NVIDIA (nawet była dodawana gratis do kart graficznych). Z drugiej strony… no cóż, zdecydowanie jest to coś, do czego gracze chcieliby przywyknąć.

Takich rozwiązań może jednak być nawet więcej. Dziś deweloperzy starają się włączyć RTX jako jedne z mechanik rozgrywki. Rzekomo Ubisoft ma plan, aby w remake’u Splinter Cell wykorzystać ulepszone oświetlenie i odbicia, po których mogliby rozpoznać nas przeciwnicy.

Źródło: overclock3d