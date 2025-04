Wolfenstein 3 coraz bliżej? Ogłoszenie o pracę zdradza szczegóły

Czyżby fani serii Wolfenstein w końcu doczekali się konkretnej nadziei na kontynuację losów B.J. Blazkowicza? Wszystko na to wskazuje! Najnowsze ogłoszenie o pracę od Machine Games sugeruje, że studio — po sukcesie Indiana Jones i Wielki Krąg — szykuje się do powrotu kultowej marki.

Czy nowy Wolfenstein nadchodzi?

MachineGames, znane z odświeżenia serii Wolfenstein i niedawnej pracy nad Indiana Jones and the Great Circle, poszukuje obecnie Senior Gameplay Animatora z doświadczeniem w animowaniu robotów oraz pracy przy immersyjnych grach FPS. Wśród wymagań znalazła się również znajomość dotychczasowych produkcji studia, co dodatkowo podsyca spekulacje.

Dlaczego to ważne? Seria Wolfenstein od lat cieszy się ogromną popularnością, choć po średnio przyjętym Wolfenstein: Youngblood projekt został wstrzymany. Od tamtej pory gracze nieustannie domagają się powrotu marki w pełnoprawnej, singlowej odsłonie — z solidnym scenariuszem, dynamiczną akcją i potężnymi bossami, wśród których roboty odgrywają kluczową rolę.

Zobacz też: Twórcy GTA VI pracują „w piekle”? Rockstar pod ostrzałem

Co ciekawe, to samo ogłoszenie wspomina o pracy zarówno przy aktualnych, jak i przyszłych projektach studia. Oznacza to, że nowa odsłona kultowej serii może już być w produkcji lub znajduje się na bardzo zaawansowanym etapie planowania. Nie można również wykluczyć, że MachineGames jednocześnie rozwija inne gry — według plotek, także nowego Quake’a.

Na razie pozostaje nam cierpliwie czekać na oficjalne ogłoszenie. Pewne jest jednak, że jeśli Wolfenstein 3 powstaje, to trafi w ręce doświadczonego zespołu, który udowodnił już, że potrafi tchnąć nowe życie w klasyczne serie.

Źródło: tech4gamers.com