Na kilka dni przed premierą zeszło embargo na recenzje gry Indiana Jones i Wielki Krąg. W sieci pojawiły się teksty i opinie, a także przede oceny gry. Wychodzi na to, że na sam koniec roku dostaliśmy potężny hit, w który po prostu trzeba zagrać.

Indiana Jones i Wielki Krąg już jest. Czy to dobra gra?

Chociaż premiera nowej odsłony przygód Indiany Jonesa dopiero w poniedziałek, ale recenzje już są. W sieci pojawiło się mnóstwo opinii i ocen wyczekiwanej gry, które są jednoznacznie optymistyczne. Przyznam, że trochę kamień z serca — nieco obawiałem się o tę produkcję, nie mogą dokładnie zidentyfikować powodów moich obaw. Na całe szczęście przedpremierowe oceny wskazują jasno na to, że mamy hit – i to nie byle jaki. Na ten moment na 43 oceny na Metacritic, aż 40 jest całkowicie pozytywnych. Średnia punktowa gry to 86.

Przykładowe oceny możecie zobaczyć poniżej:

Creative Bloq – 10/10

GamesRadar+ – 10/10

Games.cz – 10/10

PowerUnlimited – 9.2/10

Inverse – 9/10

Xbox Era – 9/10

Daily Star – 9/10

Siliconera – 9/10

LevelUp – 8.5/10

Dexerto – 8/10

Harccore Gamer – 8/10

IGN France – 8/10

Noisy Pixel – 7/10

Pure Xbox – 6/10

Indiana Jones i Wielki Krąg jest chwalony przede wszystkim za kinowość. To jedno z najlepszych growo-filmowych doświadczeń, w jakie przyjdzie wam kiedykolwiek zagrać. Tytuł stanowi niezwykle dopracowany i pełen pasji hołd dziedzictwu tej marki. Co więcej, twórcy mieli naprawdę dobry pomysł na grę. Otrzymaliśmy bowiem bardzo zręczne połączenie gatunków i tytuł, który jednocześnie potrafi być świetnym FPS-em, jak i grą przygodową z rozbudowanymi elementami skradania.

Produkcja jest na tyle dopracowana, że można śmiało pomylić ją z nową odsłoną filmu, a także bez problemu powinna przyciągnąć do grania nie tylko miłośników uniwersum, lecz również i graczy jako takich — którzy pokochali np. Dishonored czy Wolfensteina.

Od 9 grudnia gra będzie dostępna na PC i Xbox Series X|S, a na wiosnę zadebiutuje również na PS5. Co ważne, tytuł w momencie premiery pojawi się również w Xbox Game Pass – na pecetach i konsolach Microsoftu.

