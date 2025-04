Indiana Jones i Wielki Krąg 2? Sequel niewykluczony

Gra Indiana Jones i Wielki Krąg okazała się być genialnym powrotem popularnej marki do świata gier wideo. Wysoka sprzedaż, świetne oceny i, co najważniejsze, duże zainteresowanie graczy zbudowały spory sukces ubiegłorocznej premiery. Co jednak dalej z marką? Okazuje się, że sequel jest… całkiem prawdopodobny.