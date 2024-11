Indiana Jones i Wielki Krąg nadchodzi. Wraz z nim cutscenki

Jeszcze w grudniu tego roku na rynek trafi wyczekiwana przygodowa gra akcji Indiana Jones i Wielki Krąg. Już teraz możemy śmiało stwierdzić, że tytuł poza samą rozgrywką zapewni nam filmowe doświadczenie. To wynika choćby z długości przygotowanych cutscenek. Jak potwierdzają twórcy, w grze znajdziemy aż 3 godziny świetnie dopracowanych przerywników filmowych z udziałem postaci. Czy to dużo? Jak na jednoosobowy akcyjniak — tak, choć ważne, aby nie stanowiły one głównego elementu gry.

Tak naprawdę, wiele przerywników może sprawić, że nasze wrażenia z gry będą jeszcze lepsze. Marka ma przecież filmowy rodowód i charakter, dlatego nie dziwi, że reżyserowane sceny w samej grze będą odgrywać istotną rolę. Na pewno pomogą w budowaniu napięcia i prowadzeniu fabuły po odpowiednich torach.

Debiut gry już niedługo. Jej premiera odbędzie się 6 grudnia na PC, PS5 i Xbox Series X|S. Dotychczasowe materiały napawają optymizmem, dlatego pozostaje nam doczekać premiery i rozpocząć grę.

Źródło: tech4gamers.com