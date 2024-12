Ile lat ma Wiedźmin? Geralt trzyma się zaskakująco dobrze jak na swój wiek

Wiedźmin i jego wiek. Nowe informacje na temat Geralta

Chociaż kultowy Wiedźmin jest z nami od dawna, to dopiero teraz możemy dowiedzieć się więcej na temat jego wieku. W ustaleniu liczby pomaga najnowsza powieść Andrzeja Sapkowskiego, czyli wydanej niedawno “Rozdroże Kruków”. Książka opowiada m.in. o losach młodego Geralta, który był wówczas dopiero na początku swojej wiedźmińskiej kariery. Co ciekawe, w książce padła data jego narodzin — wiedźmin pojawił się na świecie w 1211 roku w książkowym uniwersum. To otwiera nam drogę do zweryfikowania kilku ciekawych informacji.

Okazuje się bowiem, że Geralt podczas wydarzeń z pierwszej odsłony gry ma 59 lat, a podczas ścigania Dzikiego Gonu (trzecia część) już 61. Przyznacie, chyba że jak na emeryta niemalże to trzyma się on znakomicie. Jego growa historia na ten moment dobiegała końca w 1275 roku, czyli tuż po zakończeniu wydarzeń z dodatku Krew i Wino. Geralt udał się na emeryturę w winnicy w wieku 64 lat. To całkiem sprawiedliwy wiek, choć jego zdolności nadal przyćmiłyby wielu młodszych adeptów sztuki machania mieczem.

Gdy tylko dowiemy się więcej o czasie akcji gry Wiedźmin 4 będziemy mogli obliczyć, ile lat ma Geralt w czasie przygód Ciri. Twórcy powiedzieli już, że odstęp między trzecią a czwartą odsłoną ma wynosić kilka lat. To oznacza, że sam Geralt nie postarzeje się jakoś specjalnie. Kto wie, może nadal będzie miał ochotę, aby wrócić na szlak?

