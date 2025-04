Multiplayerowy Wiedźmin będzie „niesamowity”. Twórcy w pełni wchłonięci przez CD Projekt RED

​CD Projekt ogłosiło formalne włączenie studia The Molasses Flood do swojej struktury. Studio, znane z gier takich jak The Flame in the Flood i Drake Hollow, przejęło CD Projekt RED w 2021 roku, a teraz przestaje funkcjonować jako odrębny podmiot prawny.

Wiedźmin Sirius i zmiany w The Molasses Flood

Damian Isla, współzałożyciel zespołu, zdecydował się opuścić studio w związku z fuzją. W swoim poście na LinkedIn podkreślił, że integracja z CD Projekt jest korzystnym i oczekiwanym krokiem, który zacieśni współpracę między zespołami. Isla wyraził również entuzjazm wobec przyszłości projektu Sirius, nad którym pracował jako dyrektor ds. projektowania przez trzy lata, określając go jako „niesamowitą grę, jedną na długie lata”.

Projekt Sirius, spin-off serii „Wiedźmin”, przechodził w 2023 roku przez trudności, w tym konieczność resetu projektu i doniesienia o zwolnieniach. Jednak najnowsze informacje sugerują, że obecnie znajduje się w fazie przedprodukcyjnej, a integracja The Molasses Flood z CD Projekt może przyczynić się do stabilizacji i dalszego rozwoju gry.

Nadal nie wiemy, czym tajemniczy Wiedźmin Sirius jest, ale niegdyś pojawiały się dość mało realistyczne plotki, iż będzie to gra z… samurajami. Niemniej, skupiając się już na czymś nieco bardziej rzeczywistym wiemy, że projekt powstawał jako tytuł multiplayer (nie wiemy, czy nadal jest to główne założenie) oraz zaoferuje otwarty świat.

Źródło: VG247