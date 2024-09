Horizon Zero Dawn Remastered to prawda. Zobaczcie porównanie graficzne

Horizon Zero Dawn Remastered naprawdę nadchodzi, co dla wielu fanów PlayStation może wydać się dziwną decyzją. I do tego jeszcze nie za darmo…

Bądźmy szczerzy – zmiany widać gołym okiem, choć może nie do końca o tym marzyli fani serii o Aloy. Bohaterka powraca, w formie remastera do pierwszej części. Ciekawi jak wygląda nowa wersja kultowej w zasadzie gry?

Horizon Zero Dawn Remastered oficjalnie i na porównaniu

Tytuł wyciekał jeszcze przed pokazem do tego stopnia, że było w zasadzie pewne, iż będzie to jedna z największych zapowiedzi minionego State of Play. Sony na szczęście pokusiło się o kilka innych tytułów wartych uwagi, jak choćby Ghost of Yotei, czyli niejako Ghost of Tsushima 2. W każdym razie Horizon faktycznie powraca, choć może nie do końca w tej samej formie, w jakiej chcieliby tego fani.

Wielu z nich jeszcze przed zapowiedzią gorzko przyjęła doniesienia o remasterze kolejnej względnie nowej gry. Oryginał wydano w 2017 roku i wtedy faktycznie powodował opad szczęki. Technologia poszła do przodu, ale sama oprawa nie zestarzała się szczególnie mocno. Nic dziwnego, że wielu graczy jest zmęczonych odświeżaniem młodych gier. Sami możecie sprawdzić, czy mają rację, odpalając poniższy zwiastun.

Jeśli to jednak za mało, polecam również rzucić okiem na porównanie graficzne. Nieoceniony YouTuber Cycu1 zestawił ze sobą graficzne różnice między oryginałem z PS4 a nową wersją na PS5. Różnice są, ale czy warto za nie zapłacić aż 10 dolarów w przypadku posiadaczy oryginalnej edycji gry? No nie wiem…

Twórcy przede wszystkim chwalą się ulepszoną oprawą wizualną, która ma być porównywana z nadal zachwycającym Horizon Forbidden West. Doczekamy się ulepszonych tekstur, podbitych rozdzielczości, jakości modeli, zasięgu renderowania czy animacji. Do tego pełne wsparcie wszystkich funkcji DualSense i natywne działanie na PS5. Horizon Zero Dawn Remastered trafi na PS5 i PC już 31 października 2024 roku.

