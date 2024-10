Krytycy są zachwyceni Horizon Zero Dawn Remastered. To pokazuje Sony, że trzeba więcej remasterów

W sieci pojawiły się pierwsze recenzje Horizon Zero Dawn Remastered i… jest praktycznie równie dobrze, co w przypadku oryginału. Remaster przez niektórych określany jest mianem “spektakularnego” i “zachwycającego”.

Horizon Zero Dawn Remastered jest dobre, więc trzeba więcej?

The Last of Us w różnych edycjach i wydaniach, niedawny remake Until Dawn, równie niepotrzebne odświeżenie w postaci The Last of Us Part II Remastered i generalnie kilka innych “ponownych” wydań – nic dziwnego, że PS5 nazywa się w ostatnim czasie mianem “RemasterStation”. Faktycznie, Sony lubuje się w ponownym wydawaniu tego samego. Ostatnie miesiące zapchało remasterami i remake’ami tak, że gracze ewidentnie nie kryją frustracji.

Co innego krytycy – ci oceniają te wydania, jednoznacznie pokazując, że trzeba więcej. Ciężko mi skomentować sytuację z ponownym wydaniem Zero Dawn. Nie tylko sam nie grałem, ale też nie mam na to najmniejszej ochoty. Akurat nie należę do fanów tej marki w jakikolwiek sposób. I najwyraźniej wiele mnie ominie. Gra zdobyła noty na poziomie 86/100 w momencie pisania tego artykułu w serwisie Metacritic.

“To doskonały remaster niesamowitego tytułu” – chwali redaktor Player 2. “Jednym z najbardziej estetycznych remasterów do tej pory jest Horizon Zero Dawn Remastered” – twierdzi recenzent z GamersRD. “[Remaster] nie musi istnieć, a jednak jesteśmy tutaj, a biorąc pod uwagę opłatę za aktualizację w wysokości 10 USD, jej obecność mogłaby być znacznie bardziej barbarzyńska” – zauważa krytyk z TheGamer, który na ten moment wystawił grze jedną z najniższych ocen (7/10).

Jeśli gracze równie entuzjastycznie podejdą do gry i ta się sprzeda, to jasny sygnał dla Sony. Firma już wie, że nie trzeba ciągle wydawać nowych gier, aby zarabiać. Czy jednak to nie jest już przesadne zalewanie rynku tym samym? W końcu doszliśmy do momentu, w którym takie Until Dawn Remake jest miejscami gorsze (nie tylko wizualnie) od oryginału… W przypadku Horizona przynajmniej widać, że grafika stoi na odpowiednio wysokim poziomie.

Źródło: Metacritic