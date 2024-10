Gry Steam po 4 zł z groszami. 60 najlepszych promocji, taniej nie będzie

Promocje na Halloween? O tym już pisaliśmy i wciąż możecie przeglądać nasze gigantyczne zestawienie strasznych ofert. Tutaj zobaczycie natomiast gry Steam w najniższej cenie. Śmiało można powiedzieć, że taniej nie będzie, bo gdzie widzieliście dobre tytuły po nieco ponad 4 zł? My zebraliśmy 60 takich promocji.

Zapraszamy na przegląd promocji, w której gry Steam zdobędziecie jak za darmo. Nie spodziewajcie się oczywiście najnowszych hitów AAA, ale kilka starszych grubych rybek może wpaść do Waszej biblioteki. Ponadto w niskiej cenie kupimy garść gier z serii LEGO oraz niezapomniane klasyki. Słowem – dla każdego coś miłego, zatem spójrzcie na poniższą listę.

Przypominamy również o specjalnej promocji na Halloween, link do całego zbioru znajdziecie tutaj:

Przedstawione promocje obowiązują w Instant Gaming, znanym i zaufanym sklepie z kluczami, więc kupujemy bez obaw płacąc np. przez BLIK. Zwracamy również uwagę na to, że wszystkie klucze są tutaj tańsze niż w trwającej promocji na Steam. Żeby uświadomić Wam skalę oszczędności, przy każdym tytule podaliśmy też aktualną cenę gry w sklepie Valve. Czasem możemy zyskać kilka złotówek, a czasem nawet ponad 100 zł, dlatego to naprawdę dobre okazje.

Gry Steam w promocji. 60 tytułów jak za darmo (część 1)

Które gry warto kupić w promocji?

Choć każdy ma swoje ulubione gatunki gier, my wybraliśmy trzy niezłe promocje, na które warto zwrócić uwagę. To strzelanka w klimacie wojennym, szalona zabawa na rolkach oraz przygoda na Dzikim Zachodzie, jakiej jeszcze nie widziałeś.

Enemy Front

Enemy Front jest FPS-em osadzonym w realiach II wojny światowej, a gra pozwala na pełną swobodę wyboru stylu rozgrywki. Możemy więc wykorzystać różne podejścia, takie jak walka bezpośrednia, snajperka, walka z ukrycia lub sabotaż. Znajdziemy tutaj trwającą około 10 godzin kampanię fabularną dla jednego gracza, jak również kampanię online dla 12 osób. Enemy Front szczególnie spodoba się fanom klasyków gatunku, jak Medal of Honor i Call of Duty, do których nawiązuje.

Rollerdrome

Kto chciałby spróbować niecodziennego połączenia jazdy na rolkach ze strzelaniną, niech śmiało sięga po bardzo pozytywnie oceniane Rollerdrome. Deweloper chwali się, że jego gra przeplata dynamiczną, brutalną walkę z płynnym ruchem i mechaniką trików, tworząc jedynego w swoim rodzaju shootera. Jakby nie patrzyć, trafia tym opisem w punkt. Warto zagrać, zwłaszcza za tak małą kasę.

Hard West

A oto naprawdę świetna gra od studia CreativeForge Games, czyli naszego rodzimego dewelopera z Warszawy. Polacy zafundowali nam w Hard West wycieczkę na tzw. Dziwny Zachód (miks westernu z fantastyką), gdzie rewolwerowcy muszą się zmierzyć z mrocznymi mocami. W grze znalazło się 8 scenariuszy fabularnych, z czego każdy zapewnia minimum godzinę zabawy. Ponadto spróbujemy sił w ponad 40 specjalnie zaprojektowanych turowych misjach bojowych.

Na drugiej podstronie kolejne 30 tanich gier za 4 zł z groszami.