Hellblade 2 może trafić na PS5. Microsoft zmienia podejście

Jedna z największych tegorocznych premier, czyli Hellblade 2 od studia Ninja Theory, ominie konsole PlayStation. Ale… czy na pewno? W obliczu ostatnich wielkich zmian w Microsofcie nie wszystko jest wykluczone.

Hellblade 2 na PS5

O nowej produkcji uwielbianego Ninja Theory jest głośno od dawna i to z różnych względów. Tytuł zapowiada się iście wspaniale, a do tego wcale nie spali maszyn graczy na PC. Na konsolach jednak poradzi sobie gorzej, bo mówimy o blokadzie do 30 fpsów. No i brak płyty…

To wszystko i tak raczej obchodzi mało którego gracza z PS5. Jest to bowiem tytuł ekskluzywny firmy, który trafi wyłącznie na konsole Xbo Series X/S i platformę PC. Teraz jednak firma zrewidowała swoje plany, wykonując drastyczną zmianę kierunku i pomysłów na rozwój. To wszystko może zaowocować tym, że gigant z Redmond jednak przeniesienie Hellblade 2 choćby na platformę Sony.

Dotychczasowe, mniejsze premiery gier first-party Xbox na PS5 spotkały się z bardzo dobrym przyjęciem, a Xbox stał się lepszym wydawcą gier na PlayStation niż samo Sony. Sytuacja ta dość dobrze pokazuje, że w tym pomyśle drzemie spory potencjał. Po ostatnich zwolnieniach i zamknięciach studiów Microsoft miałby nieco odsunąć na bok rozwój swojego flagowego Game Passa, skupiając się zamiast tego na wydawaniu większej liczby gier na platformy konkurencji.

Jednym z takich tytułów miałoby być właśnie Hellblade 2. Jak twierdzi Tom Warren na łamach The Verge, firma coraz śmielej rozważa taki pomysł, ale nic nie zostało jeszcze powiedziane. Więcej o zawirowaniach wokół Xboksa przeczytacie w tym miejscu.

Źródło: The Verge