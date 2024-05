Megahit RPG od Electronic Arts do odebrania za darmo

Dragon Age: Inqusition to świetna produkcja, która mimo wad, dostarcza niemal niezrównane doświadczenie dla fanów RPG. Jest to nowa gra za darmo w Epic Games Store!

Zgodnie z poprzednimi doniesieniami, nowa gra za darmo w Epic Games Store to Dragon Age: Inqusition. EA zapewne chce zainteresować większą liczbę graczy tuż przed pokazem wyczekiwanego Dreadwolf, czyli nowej odsłony uwielbianej serii RPG-ów.

Wyjątkowo udana gra za darmo w Epic Games Store

Dragon Age to seria-legenda, stanowiąca współczesny powrót do korzeni gier RPG, oferując tym samym stosunkowo nowe i świeże podejście do gatunku fantasy. Jeśli nie graliście, to nie szkodzi, bo teraz możecie sami sprawdzić, skąd ten fenomen w ogóle się wziął. I to zupełnie za darmo, bo naprawdę nie musicie nic płacić!

W Epic Games Store dostępne jest Dragon Age: Inqusition zupełnie za darmo. Nie musicie nic robić, a jedynie udać się w poniższy link lub do aplikacji platformy i odebrać tytuł klikając “Zdobądź”.

Tytuł dostępny jest w formie GOTY, czyli najbardziej kompletnym wydaniu. Znajdziemy więc w środku sporo dodatkowych atrakcji, w tym przede wszystkim fabularne rozszerzenia dostarczające nowych przygód opiewających na jeszcze więcej godzin rozgrywki! Zawartość Gry Roku prezentuje się następująco:

• Gra podstawowa

• Arsenał, pancerz i opancerzony rumak Płomienia Inkwizycji

• Skrzynie Edycji Deluxe do trybu wieloosobowego Dragon Age!

• Tron Podniebnej Twierdzy, czerwony jeleń i jednorożec z mokradeł

• Dodatek Szczęki Hakkona

• Dodatek Zstąpienie

• Dodatek Intruz

• Awarskie łupy: 5 nowych rumaków, 2 zbroje i nowe opcje personalizacji Podniebnej Twierdzy.

• Łupy Qunari: Opancerzony bojowy rumak, nowe zbroje – w tym jedna w stylu arishoka – i elementy wystroju Podniebnej Twierdzy!

Tym samym firma oficjalnie otwiera wielką wyprzedaż z rabatami Mega Sale 2024! Epic Games chce, wedle coraz pewniejszych przecieków, zaoferować aż cztery gry AAA w nadchodzących tygodniach. Dlatego też nie znamy kolejnej gry za darmo, a zamiast tego firma zapewne będzie ją “teasować” na social mediach. Dragon Age: Inqusition odbierzecie za darmo do 23 maja, do godziny 17:00.

Źródło: Epic Games Store