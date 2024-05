Czy najpiękniejsza gra tej generacji Wam ruszy? Znamy wymagania sprzętowe Hellblade 2

Przedstawione przed premierą materiały wideo zwiastują przepiękną grę. Czy to naprawdę będzie najpiękniejszy tytuł tej generacji? Jeśli wierzyć Microsoftowi i technologicznym specjalistom, to z pewnością. Sami jednak wolimy się przekonać, jak to będzie w praktyce.

Hellblade 2 dostało w końcu oficjalne wymagania sprzętowe w wersji na komputery osobiste. Deweloperzy przedstawili aż cztery progi, z czego w każdym brakuje kluczowej kwestii. O jakiej wydajności mówimy? Nie wiem, czy twórcy specjalnie ukrywają informacje o klatkach na sekundę, ale to nie brzmi dobrze. Zgaduję, że w przypadku dwóch najniższych progów mowa o 30 klatkach, a pełna płynność rzędu 60 fpsów zaczyna się przy mocniejszych konfiguracjach.

No i trzeba dodać, że sama gra w wydaniu na konsole będzie działała jedynie w 30 fpsach, co twórcy argumentują “kinowym doświadczeniem”. Do tego tytuł od Ninja Theory nie dostanie wydania na płycie, ale przynajmniej będzie po polsku!

Senua’s Saga: Hellblade 2 – minimalne wymagania sprzętowe (niskie ustawienia graficzne, 1080p)

System: Windows 10/Windows 11

Procesor: Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Karta graficzna: Nvidia GTX 1070 / AMD RX 5700 / Intel Arc A580

VRAM: 6 GB

RAM: 16 GB

Dostępne miejsce na dysku: 70 GB SSD

Senua’s Saga: Hellblade 2 – średnie wymagania sprzętowe (średnie ustawienia graficzne, 1080p)

System: Windows 10/Windows 11

Procesor: Intel i5-9600 / AMD Ryzen 5 3600X

Karta graficzna: Nvidia RTX 2070 / AMD RX 5700 XT / Intel Arc A580

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB

Dostępne miejsce na dysku: 70 GB SSD

Senua’s Saga: Hellblade 2 – zalecane wymagania (wysokie ustawienia graficzne, 1440p)

System: Windows 10/Windows 11

Procesor: Intel i7-10700K / AMD Ryzen 5 5600X

Karta graficzna: Nvidia RTX 3080 / AMD RX 6800 XT / Intel Arc A770

VRAM: 8 GB

RAM: 16 GB

Dostępne miejsce na dysku: 70 GB SSD

Senua’s Saga: Hellblade 2 – wysokie wymagania (wysokie ustawienia graficzne, 4K)

System: Windows 10/Windows 11

Procesor: Intel i5-12600K / AMD Ryzen 5 5700X

Karta graficzna: Nvidia RTX 4080 / AMD RX 7000 XTX

VRAM: 12 GB

RAM: 16 GB

Dostępne miejsce na dysku: 70 GB SSD

Deweloperzy jednocześnie przypominają o pełnym wsparciu DLSS 3, dzięki któremu powinniśmy zdobyć te kilkanaście klatek więcej. Do tego dorzucono FSR 3 oraz XESS 1.3.

Senua’s Saga: Hellblade 2 trafi na PC i Xbox Series X/S już 21 maja 2024 roku. Gra od premiery dostępna będzie w ofercie Xbox Game Pass.

Źródło: PC Gamer