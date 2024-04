Hellblade 2 zaskoczy grafiką. Eksperci zachwyceni silnikiem gry!

Chociaż gry prezentują niekiedy specyficzny styl graficzny, to mimo różnic możemy je określić jednym mianownikiem — przepiękne. Wszystko wskazuje na to, że do zaszczytnego grona wkrótce dołączy Hellblade 2, czyli nadchodzące dzieło studia Ninja Theory. Za analizę aspektu wizualnego wzięli się eksperci z Digital Foundry. Mamy dla was dobre wieści — produkcja zdoła nas zaskoczyć i to pozytywnie. Będzie to prawdziwa uczta dla oczu.