Mistrzowska gra za darmo na Steam. Obok tej oferty nie można przejść obojętnie

Endless Legend, bo o tym tytule mówimy, to absolutnie hitowa strategia 4X osadzona w przepięknym i wciągającym świecie. Przyznam, że jest to idealna pozycja nie tylko dla fanów gatunku, bo swego czasu wciągnęła nawet mnie!

Po czym poznać dobrą grę wideo? Że potrafi zaskoczyć i zaoferować kompleksową, wciągającą i sprawiają frajdę rozgrywkę nawet tym, dla których w teorii nie została nawet przeznaczona. Endless Legend jest więc jedną z takich pozycji, łamiącą granice między gatunkami, która może spodobać się po prostu każdemu. “Bardzo pozytywne” opinie graczy na Steam tylko to potwierdzają.

Aby przypisać produkt do konta, należy udać się na powyższy link lub też do aplikacji Steam. Logujemy się na nasze konto, klikamy “zagraj” i w zasadzie już możemy pobierać pliki. Proste, łatwe i zdecydowanie przyjemne.

Endless Legend to turowa strategia 4X w klimacie fantasy, prosto od twórców takich gier, jak Endless Space i Dungeon of the Endless. Sprawuj kontrolę nad dowolnym aspektem funkcjonowania Twojej cywilizacji, tocząc jednocześnie walkę o ocalenie Twojego domu – Aurigi. Stwórz legendę!

– czytamy w opisie produkcji