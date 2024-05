Hellblade 2 interesuje mało graczy na Steam. Jest gorzej niż przy Redfall

Winę zwalić można na kilka przyczyn, z czego szczególnie wybija się decyzja o braku wydania pudełkowego (choć na PC to już raczej standard). Ważniejsze są chyba jednak “uroki” gamingowych subskrypcji, bo tytuł jest dostępny od premiery w Xbox Game Pass.

Hellblade 2 #nikogo

Senua’s Saga: Hellblade 2 ma dobre opinie krytyków, a do tego gracze uwielbiają przecież pierwszą część, która należy do jednych z bardziej wyjątkowych przygód dla pojedynczego gracza skupionych na fabule. Wydawać by się mogło, że lepszego przepisu na sukces nie ma. No ale jednak coś poszło nie tak.

Wszystko dlatego, że zgodnie z danymi SteamDB, gra interesuje mało kogo. Znaczy się, że jest dość mało graczy, którzy nie tylko kupowali tytuł na platformie Steam (był poniżej 60. miejsca najpopularniejszych gier na krótko przed premierą), ale i liczba graczy nie powala. Pod względem PeCetowców siedzących na platformie Valve, Ninja Theory nie może mówić o sukcesie.

Obecny rekord jednoczesnej liczby graczy to zaledwie 3982 osoby. Warto pamiętać, że “jedynka” w szczytowym momencie miała ich ponad 5,5 tys. To już samo w sobie pokazuje dysonans. Ale pamiętacie jeszcze Redfall? Ten tytuł, który okazał się koszmarnym gwoździem do trumny Arkane Austin? Jeśli nie, to Was nie winię, a jeśli tak, to zapewne zdziwicie się, że nawet tamta pomyłka zebrała na Steam większą grupę graczy, czyli ponad 6 tysięcy osób!

Żadna z tych liczb tak naprawdę nie powala, ale w przypadku świeżutkiej premiery Hellblade 2 mówimy o sporej wtopie. Pamiętajcie, że mówimy wyłącznie o danych ze Steam. Gra na premierę zadebiutowała w Microsoft Store, a także w Xbox Game Pass. Popularna subskrypcja to zapewne najpopularniejsze miejsce, z którego gracze korzystają z uroków Hellblade 2, także na PC. Dokładnych danych nie wiemy, więc ciężko stwierdzić, jak wygląda całkowite zainteresowanie graczy. Być może na Xbox jest jeszcze lepiej.

Źródło: SteamDB