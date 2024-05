Recenzje Hellblade 2 już są. Czy gra sprostała oczekiwaniom?

Oceny gry Hellblade 2 już są. Czy twórcom się udało?

Mamy hit — a przynajmniej bardzo dobrą grę, bo już teraz w serwisie Metacritic widzimy, że zdecydowana większość ocen wystawionych przez krytyków należy do tej “pozytywnej” grupy. Po zejściu obowiązującego embargo w sieci pojawiły się pierwsze recenzje tytułu. Ile wynosi średnia ocen? W momencie pisania tego tekstu Hellblade 2 otrzymało 34 noty, a średnia ocen wynosi 81 punktów.

Oto przykładowe noty:

Gamer.no – 100

Hardcore Gamer – 100

XboxEra – 100

SomosXbox – 98

MondoXbox – 95

GameSpew – 90

IGN Brasil – 90

Noisy Pixel – 90

Digital Trends – 80

GamersRD – 80

PC Mag – 80

Player 2 – 75

Forbes – 70

Spośród 34 recenzji 71% stanowią recenzje pozytywne, mieszane zaś to zaledwie 26% wszystkich not. Brak głosów jednoznacznie negatywnych, zatem można stwierdzić, że gra się jej twórcom zwyczajnie udała. Nie brak też ocen maksymalnych. Na co uwagę zwracają recenzenci? Krytycy wspominają o genialnie skrojonej i emocjonującej historii dla jednego gracza, która przygotowana została niezwykle pieczołowicie. Wielkie wrażenie robi też oprawa audiowizualna i jest to jedna z najlepiej wyglądających gier tej generacji.

Wśród wad wymienia się mimo wszystko krótki czas gry — ta kończy się o kilka godzin za wcześnie. Niektórzy zwracają też uwagę na rytm opowieści, który w niektórych miejscach nie trzyma odpowiedniego poziomu. Mimo wszystko udało się – otrzymaliśmy naprawdę świetną produkcję!

Źródło: Metacritic