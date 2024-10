Klimatyczny horror za darmo na Steam! Odbierz idealną grę na Halloween

Już niedługo Halloween, a to oznacza, że czas się odpowiednio nastroić. Jeżeli lubicie klimat horroru i grozy, to mamy dla was coś specjalnego. Na platformie Steam pojawiła się nowa gra za darmo. To klimatyczny przygodowy horror, w którym niebezpieczeństwo i strach czają się na każdym kroku.