Dodatek do Wiedźmina na nowym gameplayu – lada chwila premiera

Twórcy fanowskiego dodatku Wiedźmin: Pożegnanie Białego Wilka są już na ostatniej prostej. Przedpremierowy gameplay z gry udowadnia, że zagramy nie tylko Geraltem.

Kto wciąż żyje losami Geralta i chciałby zanurzyć się w jego nowych przygodach, niech szykuje pełną wersję Wiedźmina 2. Gra otrzyma bezpłatny dodatek Pożegnanie Białego Wilka, który zadebiutuje już 26 października. Choć nie jest to ogromny projekt CDPR, to odpowiadający za niego fani dołożyli wszelkich starań, aby historia trylogii wiedźmińskiej została domknięta w należyty sposób.

Najnowszy gameplay poniekąd może potwierdzać duże ambicje niezależnych „deweloperów”. Możemy na nim zobaczyć nowe lokacje jak Wyspa Jabłoni, przebieg pojedynczych questów oraz spotkać się twarzą w twarz z popularnymi postaciami z uniwersum (Keira, Triss, Yennefer).

Przygoda dodatku została rozpisana na 7 godzin, więc nie jest wcale taka krótka. Jest również dość różnorodna, bowiem wydarzenia przedstawione w grze ujrzymy z perspektywy różnych bohaterów. Wcielimy się w Geralta jak również w Ciri oraz Eskela.

Poniższy materiał powinien zachęcić Was do odliczania ostatnich dni do premiery Pożegnania Białego Wilka. Jeśli ktoś jeszcze nie grał w Wiedźmina 3, to warto nadrobić zaległości i samodzielnie przekonać się czy ostatnia część zasługuje na miano najlepszego RPG w branży gier.

Grzegorz Rosa