Next-genowe GTA: Vice City dostępne za darmo. Nie trzeba oryginalnej gry, to “zemsta” twórców

Gdy tylko grupa fanów ogłosiła rozpoczęcie prac nad jeszcze lepszym i bardziej zaawansowanym wskrzeszeniem kultowej gry od tego, co zrobił Rockstar Games przy okazji wydania GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, wszyscy sądzili, że prawnicy firmy szybko się dobiorą do autorów projektu. Ci jednak pozostali nieugięci.

GTA: Vice City – Nextgen Edition za darmo i… osobno

Z tego względu każdy może pobrać GTA: Vice City – Nextgen Edition zupełnie za darmo. Twórcy w ostatnim momencie zmienili plany, bo nie oferują jedynie modyfikacji, a całą, osobną grę. To być może dla niektórych graczy spory plus, ale nie liczcie na to, że damy linka do pobrania plików – jest to przecież swego rodzaju piracki projekt, umożliwiający granie w ten tytuł bez potrzeby jego zakupu. I właśnie w ten sposób jego autorzy mogą mieć przekichane u Rockstar Games.

Początkowo modyfikacja miała wymagać oryginalnej gry, aby okazać szacunek wydawcy. Jednak w ciągu ostatnich dwóch dni całkowicie przebudowaliśmy projekt i jest on teraz dostępny jako samodzielny „pakiet gotowy do instalacji”. Wystarczy pobrać, zainstalować i grać. Nie ma żadnych problemów z kompatybilnością wersji, ponieważ mod jest teraz w pełni autonomiczny. – informują autorzy

Jest to więc dziwna sytuacja, najwyraźniej podyktowana osobistym stosunkiem do Rockstar Games, które regularnie zamyka projekty fanów. Okazuje się, że na dwa dni przed planowanym debiutem, Rockstar Games zamknęło kanał na YouTubie twórców edycji “Nextgen”. Ci poczuli się tym zdradzeni, gdyż nie otrzymali nawet żadnego ostrzeżenia, więc ruszyli z nowym kanałem i przeprojektowali grę, aby nie trzeba było kupować oryginału.

No cóż – jest to dość specyficzny pomysł na zemstę, ale pytanie brzmi, jak szybko Rockstarowi uda się kompletnie usunąć projekt z sieci (ale czy to w ogóle może się udać?). Wiemy za to, że GTA: Vice City – Nextgen Edition jest dość ambitne. Tytuł działa teraz na silniku RAGE, oferuje poprawione tekstury postaci, broni czy pojazdów oraz lepsze oświetlenie. Nie jest to coś, co dziś postrzegamy za prawdziwy “next-gen”, ale i tak wygląda lepiej od remastera.

Źródło: DSOGaming