GTA: Vice City – Nextgen Edition zapowiedziane. Odświeżenie kultowej gry od fanów

Vice City to przepiękne miejsce, które dziś nie kusi już tak, jak kiedyś. Jasne, miasto, jak i część tej legendarnej serii Grand Theft Auto odświeżono za sprawą remake’u GTA: The Trilogy. Ten jednak się nie udał, choć na Netfliksie wydaje się działać zaskakująco solidnie. Niemniej to nie było odświeżenie, na jakie liczyli fani. Teraz grupa moderów postanowiła kontratakować i spełnić marzenia fanów. Problem w tym, że ich projekt nie powstaje z aprobatą Take-Two, które może równie dobrze niedługo zdusić go w zarodku.

GTA: Vice City – Nextgen Edition oficjalnie

GTA: Vice City – Nextgen Edition ma być nową, ulepszoną graficznie i mechanicznie wersją wydania Definitive Edition, ale na silniku GTA IV. Tak, oznacza to znany wszystkim bardzo dobrze silnik RAGE, a także świetny modeli fizyki Euphoria. Twórcy opublikowali pierwszy zwiastun projektu, który… wcale nie wygląda jak Vice City przeszczepione na GTA IV. No, trochę tak wygląda, ale nie do końca.

Wszystko dlatego, że twórcy postanowili skorzystać z assetów z remastera Rockstara. Autorzy zastrzegają, że „ten mod jest kompletnym przeniesieniem wszystkich misji z oryginalnej gry”.

Naszym priorytetowym zadaniem jest przeniesienie oryginalnych misji i upewnienie się, że znajome Vice City będzie mienić się nowymi kolorami, a fani gry będą mieli okazję ponownie zanurzyć się w znanym świecie i fabule, ale jednocześnie doświadczyć nowych emocji związanych z graniem w ich ulubioną grę. – informują twórcy moda

Mimo wszystko samo miasto i rozgrywka przypominają GTA IV, a więc grę znacznie nowocześniejszą od Vice City. To dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy czują się oszukani niezbyt udanym remasterem trzech pierwszych gier 3D z serii GTA. O ile tylko projekt nie zostanie wkrótce zatrzymany przez właścicieli marki.