GTA: Vice City next-gen kontra oryginał. Która wersja wygląda lepiej?

Czasami ulepszone przez fanów hity takie jak opisywane tu właśnie kultowego Grand Theft Auto w Vice City czy nawet Need for Speed: Most Wanted niekoniecznie wyglądają lepiej. Poprawiona oprawa to przecież nie tylko dodanie nowoczesnych opcji.

GTA: Vice City next-gen kontra oryginał

Ekipa odpowiedzialna za ujawnionego jakiś czas temu moda pracuje nad przeniesieniem Vice City na silnik RAGE znany z GTA IV. Pomysł jest całkiem niezły, choć tak naprawdę nie ma co oczekiwać faktycznie “nowej” jakości. Zmiany są spore, to fakt, lecz nie wydaje mi się, aby nowe porównanie przemawiało na korzyść fanowskiego odświeżenia.

Przede wszystkim mamy tu znacząco spłycone postacie oraz zupełnie nowe oświetlenie, które w aktualnej wersji może i prezentuje się bardziej obficie, lecz odbiera grze znanego sprzed lat klimatu. Do tego cała oprawa wygląda znacznie bardziej kreskówkowo, poświęcając realizm. Wiele obiektów i assetów (jak choćby design miasta) przeniesiono z GTA: Vice City – Definitive Edition, a z dodatkowymi poprawkami wcale nie wyglądają aż tak dobrze.

Aby oddać twórcom sprawiedliwość, faktycznie cienie w otwartym świecie prezentują się lepiej. Do tego doczekamy się nieznacznie poprawionej części obiektów na ekranie i podbicia rozdzielczości. To akurat fajnie, ale niestety nie jestem przekonany. Zresztą, zobaczcie sami.

GTA: Vice City next-gen od fanów ma trafić do graczy na początku 2025 roku. Będzie to w pełni darmowa modyfikacja do pobrania. Zastanawiam się jednak, jak będzie wyglądała kwestia optymalizacji, bo jednak GTA IV na PC nigdy nie zostało w pełni naprawione.

Źródło: DSOGaming