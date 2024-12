GTA VI dostało kartę w PS Store… ale to inne GTA

GTA VI znów powraca na usta wszystkich, skoro od zapowiedzi gry minął rok, a przez ten cały czas nie dostaliśmy absolutnie nic. I tak faktycznie nic, bo nawet nie było szczególnie dużo przecieków, nie mówiąc już o totalnym braku oficjalnych wieści. W zamian za to zapowiedziano Grand Taking Ages VI.

GTA VI w PS Store (tak jakby)

Ja wiem, że nikt nie może doczekać się Grand Theft Auto VI. Rockstar Games śmieje się z graczy, którzy nie mogą doczekać się choćby kąska informacji. I wcale im się nie dziwię, ale obecnie chyba nieszczególnie zależy im na tym, aby rozluźnić napiętą atmosferę. Co innego twórcy GTA VI… Ci od razu wrzucili na PS Store kartę swojej nowej gry. Ale zaraz… jakie GTA?! A, no tak – takie inne. Grand Taking Ages VI, no a jak!

A teraz już całkiem poważnie. Na PlayStation Store pojawiła się karta produkcji od niejakiego Violarte (googlowałem, ale wyskakiwały mi tylko firmy chyba niekoniecznie związane z gamingiem). Tytuł to Grand Taking Ages VI, a skrótowiec to chyba znacie już sami. I raczej nie jest to żaden sprytny pomysł marketingowy – prócz pytań o poprzednie pięć części – a po prostu dość głupawy żart, który może zakończyć się kolejną głupawą grą wideo.

Najbardziej oczekiwana gra o tworzeniu najbardziej oczekiwanej gry! JESTEŚ TERAZ ODPOWIEDZIALNY ZA NAJWIĘKSZĄ GAMINGOWĄ KATASTROFĘ… CZY ARCYDZIEŁO? Zarządzaj swoim wymarzonym studiem gier, żonglując wściekłymi fanami, korporacyjnym chaosem i niekończącymi się opóźnieniami. Przedzieraj się przez konwencje gier, unikaj bezwzględnych dziennikarzy i opanuj sztukę kreatywnych wymówek. – czytamy w opisie produkcji

Wygląda na to, że to satyryczne spojrzenie na proces tworzenia oczekiwanych gier wideo i ujęcie w krzywym zwierciadle ich potencjalnych terminów wydania. Gracze ma wcielić się w dewelopera gier wideo, którzy zaczyna we własnym domu, aby następnie przenieść się do biurowca i prężnie się rozwijać. Będziemy walczyć z “rage-quittującymi fanami”, zarządzać “zapasami kawy” czy ogarniać “wycieki”. Konkretów nie ma. Wiemy, że gra najpewniej pojawi się przed październikiem 2025 roku.

