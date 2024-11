GTA VI z masą nowinek technologicznych! Deweloper zdradził ważne informacje

Jak zdradził jeden z deweloperów studia Rockstar, nadchodzące GTA VI będzie bogate w technologie, których do tej pory w serii nie było. Wszystko za sprawą jego profilu na LinkedIn, gdzie wyszczególnił sporo elementów, nad którymi pracował w ostatnich latach. Gra będzie działać na znacząco ulepszonym silniku RAGE, a to nie koniec nowinek.

GTA VI z nowinkami, o których nam się nie śniło

Nie tylko oferty pracy w branży mogą dać nam informacje na temat tego, co przygotowują aktualnie deweloperzy. Również ich profile na profesjonalnych platformach bywają kopalniami wiedzy. Tym razem miało to miejsce w przypadku jednego z twórców GTA VI, który na swoim profilu LinkedIn dość szczegółowo opisał technologiczne zadania, z jakimi zmagał się w ciągu ostatnich kilku lat. Jako Principal Engine Programmer pracuje od nad projektem Grand Theft Auto VI i ma o nim sporo do opowiedzenia.

W dużym skrócie GTA VI zapewni nam masę nowinek technologicznych. Przede wszystkim, Rockstar w dalszym ciągu rozwija swój genialny silnik RAGE, który tym razem ponownie zaskoczy branżę gier i samych graczy, oferując doznania niespotykane w innych produkcjach. Będzie posiadał szereg ulepszeń, wśród których wymienić trzeba choćby proceduralne generowanie obiektów w świecie gry. To sugeruje, że Vice City i okolice będą żywym organizmem, regularnie zaskakującym graczy nie tylko nowymi wydarzeniami, ale też rzeczami pojawiającymi się na ulicach. Ktoś na Reddicie zasugerował nawet pojawianie się obozowisk bezdomnych w różnych miejscach i formach…

To jednak nie wszystko, bo opis stanowiska sugeruje też wprowadzenie ray tracingu i globalnego oświetlenia ze śledzeniem promieni. Światła i cienie mogą zrobić na nas ogromne wrażenie.

Zwłaszcza jeżeli ktoś planuje zagrać na PS5 Pro. Mówi się, że Rockstar ma wykorzystać potencjał drzemiący w nowej konsoli Sony i zapewnić na tym sprzęcie wrażenia mocno wyprzedzające to, co zobaczymy na bazowych wersjach konsol. Na sprawdzenie tego przyjdzie jeszcze czas. Na razie byłoby świetnie, gdyby zdecydowali się wreszcie na publikację drugiego trailera…

