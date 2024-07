Rockstar Games zaczyna promowanie GTA VI? Wyraźne nawiązanie w GTA Online

Wszystko to należy postrzegać z podwójnym wręcz dystansem, bo przecież nowe rewelacje pochodzą przede wszystkim od spragnionych informacji graczy – wielkich fanów, którzy jeszcze przed zapowiedzią kolejnej gry z serii przekraczali granice w domysłach i plotkach.

Nawiązanie do GTA VI pojawiło się w GTA Online

Czy to ptak? Czy to samolot? A może nawiązanie do GTA VI? Tak, to chyba to ostatnie – twierdzą fani na Reddicie, wedle których nie ma mowy o przypadku. Rockstar Games miało umyślnie w najnowszej aktualizacji do trybu Online (kontrowersyjnej!) piątej części serii dorzucić drobny przedmiot. Detal zapewne wiele osób mogłoby ominąć, ale na szczęście fani marki są wręcz maniakalnie nastawieni do poszukiwania informacji.

Chodzi o nowy naszyjnik, który możemy kupić w sklepie dla naszego cyfrowego awatara. Ten jak żywo przypomina dokładnie ten sam naszyjnik, który na szyi ma Lucia ze zwiastuna GTA VI. Nie ma mowy o bliskim podobieństwie, bo to po prostu identyczny przedmiot. No i mówimy o Rockstar Games – raczej to pewne, że firma w ten sposób zaczyna coraz bardziej otwarcie bawić się z fanami.

Na Reddicie zawrzało. Gracze spekulują, że firma przygotowuje się w ten sposób do promocji GTA VI. Oczywiście nie chodzi tu o pełną akcję marketingową – w końcu gra ma zadebiutować za ponad rok – ale o możliwy nowy pokaz czy konkretną datę premiery. Od grudnia, gdy dostaliśmy pierwsze materiały, trochę już minęło. Nic dziwnego, że fani cyklu nie mogą się doczekać.

Jak na razie mamy tylko plotki. Nowe Grand Theft Auto może rzekomo kosztować więcej, niż współczesne gry. Z kolei Xbox miał przesunąć premiery swoich gier tak, aby nie kolidowały z bodaj największą premierą 2025 roku. Z oficjalnych rzeczy – nadal nie mamy żadnych konkretnych informacji o wersji PC. Trzeba czekać!

Źródło: TheGamer