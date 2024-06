Twórcy GTA 6 przesadzili. Ważna funkcja tylko dla posiadaczy abonamentu

Gracze GTA Online są wkurzeni. Wszystko przez decyzję studia Rockstar, na mocy której ważna i przydatna funkcja stała się dostępna tylko dla posiadaczy abonamentu GTA+. Chociaż do premiery kolejnej odsłony pozostało sporo czasów, to fani martwią się, czy w GTA 6 też napotkamy tego rodzaju utrudnienia — do zwalczenia jedynie przy pomocy realnej gotówki. O co konkretnie chodzi?

Twórcy GTA 6 zdenerwowali graczy

Jeżeli graliście kiedyś w GTA Online, to na pewno kojarzycie szereg aktywności, których możemy podejmować się w czasie rozgrywki. Dość istotnym elementem zabawy w sieci jest możliwość nabywania różnego rodzaju biznesów i przedsiębiorstw. Choć nie wszystkie są legalne, to jednak pozwalają nam na uzyskanie pasywnego dochodu, dzięki któremu rozbudujemy swoje finansowe i przestępcze imperium. Tak, aby być kimś, musimy mieć różne biznesy.

Ważnym elementem działania i posiadania takiego przedsiębiorstwa, jest zbieranie zysku. Ten regularnie deponowany jest w sejfie, a my możemy udać się tam osobiście, aby zebrać kasę. Jeżeli mamy kilkanaście takich punktów, to zbieranie pieniędzy może być niesamowicie uciążliwe. Jest na to jednak sposób — chodzi o możliwość zlecenia zdeponowania całej gotówki na naszym koncie. Taka opcja jest dostępna z poziomu telefonu. Niestety, jest pewien haczyk.

Okazuje się bowiem, że przydatna funkcja jest dostępna jedynie dla posiadaczy abonamentu GTA+. Tylko opłacanie usługi pozwoli nam uniknąć jeżdżenia po wszystkich przedsiębiorstwach i zbierania kasy. Gracze się mocno z tego powodu wkurzyli, bo to kolejny miesięczny koszt do opłacania. Konsolowcy muszą w takim wypadku nie tylko płacić abonament za usługi online, ale także dodatkowy za funkcje od Rockstara. Jasne, daje on dostęp do kilku gier i innych dodatków, ale na Boga… ile można?

Nic więc dziwnego, że niektórzy przewidują, iż tryb sieciowy w GTA 6 również zostanie obwarowany różnego rodzaju paywall’ami. O tym oczywiście dopiero się przekonamy, ale twórcy na pewno będą chcieli monetyzować swoją grę na wiele sposobów. Więcej o nowym GTA przeczytacie w naszym dziale.

